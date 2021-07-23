«О болезни знала только мама»: подробности трагедии в санатории «Восток», где умер 15-летний мальчик

Стали известны подробности трагедии в санатории «Восток» под Новосибирском, где 22 июля скончался 15-летний школьник. По предварительным данным, у мальчика были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но на диспансерном учете он не состоял.

— О заболевании знала только мама. Но это только предварительная информация. В том направлении, которое выдал педиатр, мальчику было разрешено пребывать за городом, на диспансерном учете он не состоял. Учитывая, что сейчас жара и ситуация такая, то родители отвечают за жизнь и здоровье своих детей, — рассказала НГС детский омбудсмен Надежда Болтенко.

