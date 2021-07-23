«О болезни знала только мама»: подробности трагедии в санатории «Восток», где умер 15-летний мальчик

У скончавшегося в санатории новосибирского школьника были проблемы с сердцем
Стали известны подробности трагедии в санатории «Восток» под Новосибирском, где 22 июля скончался 15-летний школьник. По предварительным данным, у мальчика были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но на диспансерном учете он не состоял.
— О заболевании знала только мама. Но это только предварительная информация. В том направлении, которое выдал педиатр, мальчику было разрешено пребывать за городом, на диспансерном учете он не состоял. Учитывая, что сейчас жара и ситуация такая, то родители отвечают за жизнь и здоровье своих детей, — рассказала НГС детский омбудсмен Надежда Болтенко.
В тот день, 22 июля, в санатории началась недельная языковая смена, организованная областным Российско-Немецким Домом. Днем проходило тестирование на знание немецкого языка. Подросток, со слов очевидцев, отвлекся, побежал на ресепшен, чтобы сдать ключи, и внезапно упал. Сотрудники санатория тут же оказали ему неотложную помощь. Их сменила прибывшая на место бригада скорой помощи, врачи продолжили реанимационные действия. К сожалению, мальчика спасти не удалось.
— Это трагедия. Мы будем выяснять ситуацию: по заключению он здоров, а мама обмолвилась, что у него проблемы с сосудами сердца. СК будет изымать все медицинские документы и расследовать это дело. У всех один вопрос: каково было состояние ребенка? Также сделали запрос по семье, — добавила Надежда Болтенко.
Друзья умершего 15-летнего мальчика рассказали, что он занимался боксом и мечтал поступить после школы в военное училище. Школьник отличался от сверстников — в свободное время он не сидел за компьютером, а читал книги и помогал родителям.
— Он был хорошим и добрым парнем, готовым всегда прийти на помощь. Любил спорт, занимался боксом и саморазвитием. Знаю, что у него были проблемы с сердцем, но он никогда никому не жаловался и не распространялся об этом. Его уважали не только сверстники, но и взрослые люди, — рассказал Андрей (имя изменено), друг скончавшегося школьника.
На каникулах мальчик подрабатывал, чтобы помочь родителям:
— Виделись с ним два дня назад, про поездку в санаторий ничего не сказал. Хорошо учился, подал документы в 10-й класс. После школы хотел поступить в военное училище. Летом работал кондуктором и подрабатывал в магазине, в котором его мама занимает должность директора. Несколько лет ходил на бокс, про проблемы с сердцем никогда не говорил, — рассказал еще один приятель умершего подростка.
В СК сообщили, что по факту смерти ребенка сейчас проводится доследственная проверка.
В июне НГС рассказывал о новосибирском подростке, который утонул на глазах своих друзей, купаясь в озере. Тело мальчика достали через сутки, 17 июня, рядом с жилмассивом «Радуга Сибири» в Новосибирске.