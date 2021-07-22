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В Новосибирске проверили половину детских садов после сообщений о минировании

Сейчас полиция ищет отправителя сообщений

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Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

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Спецслужбы обследовали более половины зданий детских садов Новосибирска, после того как поступили сообщения о минировании. Полиция устанавливает отправителя.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в антитеррористической комиссии региона.

В ведомстве сообщили, что ситуация «находится на контроле».

— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — сообщили в АТК.

В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.

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ФСБдетские садыполициясообщение о минировании
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