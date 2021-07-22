В Новосибирске проверили половину детских садов после сообщений о минировании

Спецслужбы обследовали более половины зданий детских садов Новосибирска, после того как поступили сообщения о минировании. Полиция устанавливает отправителя.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы проверяют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в антитеррористической комиссии региона.
В ведомстве сообщили, что ситуация «находится на контроле».
— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — сообщили в АТК.
В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.