Антитеррористическая комиссия начала проверку сообщений о минировании детских садов Новосибирска

Специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств. Ранее в несколько детсадов города поступили сообщения о минировании. Полиция устанавливает отправителя.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в Антитеррористической комиссии региона.
В ведомстве сообщили, что ситуация «находится на контроле».
— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — сообщили в АТК.
Сообщения о минировании начали приходить в детские сады Новосибирска сегодня утром. Такое сообщение поступило, например, директору садика