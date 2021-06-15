15 июня вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 71.68
eur 87.33
Тема дняПричина взрывов на ГБШ и рассказы очевидцев

Все новости

Все новости

Антитеррористическая комиссия начала проверку сообщений о минировании детских садов Новосибирска

Сейчас здания проверяют спецслужбы, а полиция ищет отправителя сообщения

1 396
4Обсудить

Поделиться

Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

Поделиться

Специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств. Ранее в несколько детсадов города поступили сообщения о минировании. Полиция устанавливает отправителя.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, — сообщили в Антитеррористической комиссии региона.

В ведомстве сообщили, что ситуация «находится на контроле».

— В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — сообщили в АТК.

Сообщения о минировании начали приходить в детские сады Новосибирска сегодня утром. Такое сообщение поступило, например, директору садика № 372. А в детсад № 303 на Московской не пустили детей и родителей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ФСБполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...