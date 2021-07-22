Сообщение о минировании поступило в детские сады Новосибирска

Сегодня, 22 июля, сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании.



— В Ленинском районе детский сад № 238 не работает из-за того, что пришло сообщение о минировании. Всех детей в срочном порядке отправили домой, — сообщила читательница НГС.

Как сообщили в детском саду № 238 , сообщение поступило не в детский сад, а в городскую диспетчерскую вчера вечером, 22 июля, в районе 23 часов, когда в садике никого не было.