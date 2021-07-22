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Сообщение о минировании поступило в детские сады Новосибирска

Родителей попросили срочно забрать детей

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Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

Сообщения о минировании поступили в разные детсады города

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В Новосибирске эвакуируют детей из садиков

Сегодня, 22 июля, сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании.

— В Ленинском районе детский сад № 238 не работает из-за того, что пришло сообщение о минировании. Всех детей в срочном порядке отправили домой, — сообщила читательница НГС.

Как сообщили в детском саду № 238, сообщение поступило не в детский сад, а в городскую диспетчерскую вчера вечером, 22 июля, в районе 23 часов, когда в садике никого не было.

— Я точно не знаю, в какую именно диспетчерскую по поводу того, что во всех садах города, не было конкретики. Сообщение поступило, когда в саду никого не было. Когда проверили с собаками, сказали, что можно принимать, уже спокойно начали принимать детей, — рассказали в детском саду № 238 в филиале на улице Забалуева, 15.

О минировании сообщили и родители детей с сада № 441 на Киевской, 21/1:

— Поступают сообщения в сад о минировании, у нас 441-й детский сад. Мы пришли, а нас отправили домой. Воспитатели на улице стоят. Одна из них сказала, что соседний сад № 422 проверили в 06:25, а наш неизвестно, когда проверят, — рассказала еще одна читательница НГС.

Сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» также сообщает о том, что «сразу в несколько детских садов города сегодня утром поступили сообщения о минировании. Работа отдельных дошкольных учреждений приостановлена», но номера детских садов не уточняются.

На пульт дежурного 112 сообщений о минировании детских садов не поступало. В полиции на момент публикации информации о минировании детских садов не было.

В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.

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ФСБполициясообщение о минировании
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