Сообщение о минировании поступило в детские сады Новосибирска

В Новосибирске эвакуируют детей из садиков
Сегодня, 22 июля, сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании.
— В Ленинском районе детский сад
Как сообщили в детском саду
— Я точно не знаю, в какую именно диспетчерскую по поводу того, что во всех садах города, не было конкретики. Сообщение поступило, когда в саду никого не было. Когда проверили с собаками, сказали, что можно принимать, уже спокойно начали принимать детей, — рассказали в детском саду
О минировании сообщили и родители детей с сада
— Поступают сообщения в сад о минировании, у нас 441-й детский сад. Мы пришли, а нас отправили домой. Воспитатели на улице стоят. Одна из них сказала, что соседний сад
Сообщество «АСТ-54» во «ВКонтакте» также сообщает о том, что «сразу в несколько детских садов города сегодня утром поступили сообщения о минировании. Работа отдельных дошкольных учреждений приостановлена», но номера детских садов не уточняются.
На пульт дежурного 112 сообщений о минировании детских садов не поступало. В полиции на момент публикации информации о минировании детских садов не было.
В июне также сразу в несколько детских садов Новосибирска поступило сообщение о минировании. В тот день специальные службы начали обследовать здания детских садов Новосибирска на предмет взрывных устройств.