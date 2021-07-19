Полиция объяснила, почему сибирячке не восстановили выбитую по ошибке дверь

Новосибирские полицейские рассказали, почему до сих пор не восстановили выбитую по ошибке дверь в квартиру к сибирячке Светлане Понкратьевой.

Инцидент произошел 14 апреля, когда рано утром новосибирский ОМОН ворвался домой к жительнице Алтайского края и выломал дверь. Силовики искали женщину, которая жила в этой квартире раньше, около семи лет назад. В день после штурма Светлане пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал. Женщина потратила на восстановление своего имущества 27 тысяч рублей.

