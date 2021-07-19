Полиция объяснила, почему сибирячке не восстановили выбитую по ошибке дверь

Новосибирские полицейские рассказали, почему до сих пор не восстановили выбитую по ошибке дверь в квартиру к сибирячке Светлане Понкратьевой.
Инцидент произошел 14 апреля, когда рано утром новосибирский ОМОН ворвался домой к жительнице Алтайского края и выломал дверь. Силовики искали женщину, которая жила в этой квартире раньше, около семи лет назад. В день после штурма Светлане пришлось за свой счет устанавливать новую дверь — расходы ей пока никто не компенсировал. Женщина потратила на восстановление своего имущества 27 тысяч рублей.
В полиции сообщили, что сначала женщине нужно обратиться в суд — МВД будет исполнять его решение.
— Принятие решения о возмещении ущерба без установления фактических обстоятельств, без установления фактического размера, причиненного материального и морального ущерба не представляется возможным. Указанные обстоятельства устанавливаются судом, по результатам которого выносится судебный акт, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как сообщила пострадавшая Светлана Понкратьева, сейчас документы в суд готовит адвокат.
На претензию, посланную в МВД по Новосибирску, пришел ответ о том, что сотрудники МВД дверь не вскрывали и не повреждали (копия документа имеется в распоряжении редакции).