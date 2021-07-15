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Тема дняБизнесмен обвинил топ-менеджеров в махинациях

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В аварии с грузовиком в Мошковском районе погиб 25-летний таксист

Машину сдавали в аренду посуточно

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Владельцу автомобиля выписали 15 штрафов менее чем за год

Владельцу автомобиля выписали 15 штрафов менее чем за год

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В Новосибирской области в аварии погиб 25-летний таксист

В аварии на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, которая произошла 14 июля, погиб таксист. Информацию об этом НГС подтвердил владелец автомобиля «Хёндай-Солярис».

По информации ГИБДД, после столкновения легковушка загорелась. Вскоре выяснилось, что в автомобиле находился 25-летний водитель, он погиб.

В этом году владельцу машины выписали больше десятка штрафов

В этом году владельцу машины выписали больше десятка штрафов

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Владелец «Хёндай-Солярис» сообщил корреспонденту НГС, что сдавал авто посуточно. Менее чем за год получил 15 штрафов, в том числе за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.

— Я знал его только как водителя, — сказал владелец о погибшем таксисте.

В начале июля автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» перевернулся на Северном объезде. Водитель скрылся, правоохранительные органы начали проверку.

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ГИБДДСеверный обходаварияпогибшийтаксист
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