В аварии с грузовиком в Мошковском районе погиб 25-летний таксист

В Новосибирской области в аварии погиб 25-летний таксист
В аварии на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, которая произошла
По информации ГИБДД, после столкновения легковушка загорелась. Вскоре выяснилось, что в автомобиле находился
Владелец «Хёндай-Солярис» сообщил корреспонденту НГС, что сдавал авто посуточно. Менее чем за год получил 15 штрафов, в том числе за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.
— Я знал его только как водителя, — сказал владелец о погибшем таксисте.
В начале июля автомобиль каршеринговой службы «Делимобиль» перевернулся на Северном объезде. Водитель скрылся, правоохранительные органы начали проверку.