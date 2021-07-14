На Алтае достали тело погибшего новосибирского альпиниста Георгия Шевелева

Сегодня, 14 июля, в горах Республики Алтай достали тело новосибирского туриста Георгия Шевелева. Он сорвался при восхождении на вершину Актру 10 июля, с того момента погибшего не могли эвакуировать.
— 13 июля вертолет со спасателями направился к месту происшествия. Из-за сильного ветра и тумана работы по эвакуации выполнить не удавалось. 14 июля в 05:20 пилотам удалось подлететь к месту падения туриста, эвакуировать и доставить в Горно-Алтайск, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
В эвакуации участвовали девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Достать тело можно было только с помощью вертолета из-за особенностей местности. Для этого к работам привлекли судно Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС.
Группа альпинистов, которой руководил Георгий Шевелев, следовала к пику высотой более
Тело мужчины не удалось экстренно эвакуировать из-за высокого риска схода снега в Ян-Карасу. Спасатели ждали, когда погода улучшится, чтобы на место гибели Георгия можно было направить вертолет.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.