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На Алтае достали тело погибшего новосибирского альпиниста Георгия Шевелева

Его не могли эвакуировать с 10 июля

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Тело пытались эвакуировать в течение трех дней

Тело пытались эвакуировать в течение трех дней

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Сегодня, 14 июля, в горах Республики Алтай достали тело новосибирского туриста Георгия Шевелева. Он сорвался при восхождении на вершину Актру 10 июля, с того момента погибшего не могли эвакуировать.

— 13 июля вертолет со спасателями направился к месту происшествия. Из-за сильного ветра и тумана работы по эвакуации выполнить не удавалось. 14 июля в 05:20 пилотам удалось подлететь к месту падения туриста, эвакуировать и доставить в Горно-Алтайск, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Эвакуировать тело без помощи вертолета было нельзя

Эвакуировать тело без помощи вертолета было нельзя

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В эвакуации участвовали девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда. Достать тело можно было только с помощью вертолета из-за особенностей местности. Для этого к работам привлекли судно Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС.

Группа альпинистов, которой руководил Георгий Шевелев, следовала к пику высотой более 4000 м. Альпинист сорвался в ущелье Ян-Карасу и пролетел около 300 м по крутому склону. НГС показывал на инфографике примерное место гибели мужчины. По словам очевидцев, Георгий сорвался из-за камнепада. Однако один из участников группы сообщал, что альпинист оступился.

Тело мужчины не удалось экстренно эвакуировать из-за высокого риска схода снега в Ян-Карасу. Спасатели ждали, когда погода улучшится, чтобы на место гибели Георгия можно было направить вертолет.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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МЧСРеспублика Алтайальпинист
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