На Ватутина нашли тело 31-летнего мужчины в заблокированной машине

Вечером 13 июля на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска в заблокированном автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни. Из салона
— В заблокированном автомобиле находится мужчина без признаков жизни. Салон автомобиля разблокирован. Тело мужчины передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в пресс-службе МАСС.
В Следственном комитете по Новосибирской области начали доследственную проверку.
— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в машине на улице Ватутина в Ленинском районе города Новосибирска тела мужчины 1990 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Во вторник, 13 июля, в Кировском районе на Чемском пляже было найдено тело человека без признаков жизни.