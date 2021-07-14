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На Ватутина нашли тело 31-летнего мужчины в заблокированной машине

Следственный комитет начал проверку

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Машину разблокировали спасатели МАСС

Машину разблокировали спасатели МАСС

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Вечером 13 июля на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска в заблокированном автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни. Из салона 31-летнего сибиряка вытаскивали спасатели МАСС в пять часов вечера.

— В заблокированном автомобиле находится мужчина без признаков жизни. Салон автомобиля разблокирован. Тело мужчины передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали в пресс-службе МАСС.

В Следственном комитете по Новосибирской области начали доследственную проверку.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в машине на улице Ватутина в Ленинском районе города Новосибирска тела мужчины 1990 года рождения без видимых признаков насильственной смерти. Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Во вторник, 13 июля, в Кировском районе на Чемском пляже было найдено тело человека без признаков жизни.

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МАСССКмашина
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