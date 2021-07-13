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На берегу реки в Кировском районе найдено тело мужчины — СК организовал проверку

Инцидент произошел днем

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Сейчас специалисты пытаются установить личность погибшего

Сейчас специалисты пытаются установить личность погибшего

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В Новосибирске на берегу найдено тело мужчины

Во вторник, 13 июля, в Кировском районе на Чемском пляже был найдено тело человека без признаков жизни.

Как сообщают очевидцы в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», инцидент произошел около 14:00. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

— Следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения на берегу реки тела молодого человека без видимых признаков насильственной смерти. Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Также в ведомстве уточнили, что для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Кудряшовском районе обнаружено тело молодого парня — из озера его доставали водолазы.

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