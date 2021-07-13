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Тело 25-летнего парня нашли в новосибирском озере Старица

Следственный комитет начал доследственную проверку

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Водолазы достали тело молодого человека за полчаса

Водолазы достали тело молодого человека за полчаса

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На новосибирском озере Старица в Кудряшевском районе вечером 12 июля утонул 25-летний молодой человек.

О его гибели свидетели сообщили в полицию. Утром 13 июля водолазы из Аварийно-спасательной службы НСО вытащили тело молодого человека из озера. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку.

— Поиск занял около получаса, так как были свидетели, которые указали, где именно утонул парень. Причины, почему утонул парень, нам неизвестны, — рассказали НГС в пресс-службе ААС по Новосибирской области.

Тело погибшего было передано в полицию.

— Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Вечером 27 июня недалеко от села Бобровка в Сузунском районе Новосибирской области в пруду на реке Каменке утонули двое детей 7 и 9 лет. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту происшествия.

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СКозероспасатели
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