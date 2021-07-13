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В гостинице Геленджика взорвался газ. Есть погибший

Улицу рядом с гостиницей завалило осколками, пострадало несколько автомобилей

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Из здания эвакуировали 50 человек, но под завалами еще могут находиться люди

Из здания эвакуировали 50 человек, но под завалами еще могут находиться люди

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В гостинице «Азария» в Геленджике этим утром прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В результате ЧП один человек погиб, минимум четверо пострадали, еще один находится под завалами, сообщает «Интерфакс». Среди пострадавших есть ребенок.

— По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человек и 14 единиц техники.

Взрыв был такой силы, что улицу Советскую рядом с гостиницей завалило осколками, пострадало несколько автомобилей.

На данный момент из здания эвакуировали 50 человек. Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы. Под завалами еще могут находиться люди.

По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже: сотрудники утром пришли в магазин, включили свет, и произошел взрыв.

Наши коллеги из Краснодара ведут онлайн-трансляцию с места ЧП.

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