В гостинице Геленджика взорвался газ. Есть погибший

В гостинице «Азария» в Геленджике этим утром прогремел взрыв. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. В результате ЧП один человек погиб, минимум четверо пострадали, еще один находится под завалами, сообщает «Интерфакс». Среди пострадавших есть ребенок.
— По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС. — Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человек и 14 единиц техники.
Взрыв был такой силы, что улицу Советскую рядом с гостиницей завалило осколками, пострадало несколько автомобилей.
На данный момент из здания эвакуировали 50 человек. Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы. Под завалами еще могут находиться люди.
По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который расположен на первом этаже: сотрудники утром пришли в магазин, включили свет, и произошел взрыв.
Наши коллеги из Краснодара ведут онлайн-трансляцию с места ЧП.