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Появилось видео смертельной аварии с мотоциклистом на Большевистской в Новосибирске

На кадрах видно, что фура переехала водителя задними колесами

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Мужчина погиб на месте

Мужчина погиб на месте

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Сегодня утром, 13 июля, на Большевистской мотоциклист погиб под колесами фуры. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора — публикуем его.

Ролик появился в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте». На видео заметно, что мотоциклист сначала врезался в автомобиль спереди, а затем упал на дорогу. После этого на него задними колесами наехал водитель фуры.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что ДТП произошло в 07:55 часов.

— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по 2-й полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону Днепрогэсовской. У дома № 103 по Большевистской допустил столкновение с мотоциклом Suzuki TL1000 под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался в попутном направлении в 3-й полосе, — рассказали в полиции.

Водитель мотоцикла погиб на месте. Сейчас в районе аварии еще работают сотрудники ГИБДД, движение сильно затруднено.

Прошлой весной в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе. Мужчина на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома № 99 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».

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ГИБДДДТПМВД
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