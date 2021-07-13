Сегодня утром, 13 июля, на Большевистской мотоциклист погиб под колесами фуры. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора — публикуем его.
Ролик появился в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте». На видео заметно, что мотоциклист сначала врезался в автомобиль спереди, а затем упал на дорогу. После этого на него задними колесами наехал водитель фуры.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что ДТП произошло в 07:55 часов.
— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по 2-й полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону Днепрогэсовской. У дома
Водитель мотоцикла погиб на месте. Сейчас в районе аварии еще работают сотрудники ГИБДД, движение сильно затруднено.
Прошлой весной в столкновении с «Нивой» погиб 25-летний мотоциклист. ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе. Мужчина на мотоцикле «Днепр» двигался по улице Совхозной и у дома