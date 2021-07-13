Сегодня утром, 13 июля, на Большевистской мотоциклист погиб под колесами фуры. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора — публикуем его.

Ролик появился в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте». На видео заметно, что мотоциклист сначала врезался в автомобиль спереди, а затем упал на дорогу. После этого на него задними колесами наехал водитель фуры.