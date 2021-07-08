Устроивший разборки в НГС мужчина подал в суд на следователя — дебоширу не понравилось, что на него завели дело

Дебошир, пришедший на разборки в редакцию НГС, проиграл суд против следователя
Железнодорожный районный суд города Новосибирска отказался признавать пострадавшим Насими Насирова, который 19 мая в редакции НГС устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной.
Как следует из постановления суда от 7 июля 2021 года, Насими Насиров обратился в суд с жалобой на постановление о возбуждении на него уголовного дела по части 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Это дело возбудил 25 мая старший следователь СУ СК РФ по Новосибирской области после разборок в редакции.
Насими Насиров посчитал, что постановление о возбуждении против него уголовного дела «нарушает его конституционные права на свободу и личную неприкосновенность».
— В постановлении о возбуждении уголовного дела указаны следующие действия заявителя: «схватил телефон», «толкнул в область туловища», «выражался нецензурной бранью» и реализовал свое законное конституционное право — «высказывал недовольство», однако ни одно из указанных действий не создает препятствий к законной профессиональной деятельности журналистом Калининым И. В. в НГС, — такие доводы Насирова приводятся в тексте постановления Железнодорожного суда.
В ходе судебной проверки суд не нашел оснований для признания незаконным постановления о возбуждении дела и отказал в жалобе Насими Насирову.
В частности, суд отмечает, что исходя из материалов дела, процессуальное решение о его возбуждении вынесено надлежащим должностным лицом, с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса. В материалах указаны признаки деяния, а также данные, указывающие на преступление.
Судебное решение может быть обжаловано в Новосибирском областном суде в течение десяти суток.
11 мая НГС опубликовал большое расследование Ильи Калинина о деятельности новосибирской бизнес-леди, известной телеведущей и владелице бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style Светланы Маниной. Через неделю после публикации в редакцию НГС пришли трое неизвестных мужчин и устроили с автором расследования разборки в духе 90-х. Позднее в СК по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.