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Устроивший разборки в НГС мужчина подал в суд на следователя — дебоширу не понравилось, что на него завели дело

По мнению Насими Насирова, своим появлением в редакции он не мешал работе журналиста

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Нисими Гасан оглы Насиров (справа) решил, что постановление о возбуждении против него уголовного дела следователем СК нарушило его конституционные права

Нисими Гасан оглы Насиров (справа) решил, что постановление о возбуждении против него уголовного дела следователем СК нарушило его конституционные права

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Дебошир, пришедший на разборки в редакцию НГС, проиграл суд против следователя

Железнодорожный районный суд города Новосибирска отказался признавать пострадавшим Насими Насирова, который 19 мая в редакции НГС устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной.

Как следует из постановления суда от 7 июля 2021 года, Насими Насиров обратился в суд с жалобой на постановление о возбуждении на него уголовного дела по части 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Это дело возбудил 25 мая старший следователь СУ СК РФ по Новосибирской области после разборок в редакции.

Насими Насиров посчитал, что постановление о возбуждении против него уголовного дела «нарушает его конституционные права на свободу и личную неприкосновенность».

— В постановлении о возбуждении уголовного дела указаны следующие действия заявителя: «схватил телефон», «толкнул в область туловища», «выражался нецензурной бранью» и реализовал свое законное конституционное право — «высказывал недовольство», однако ни одно из указанных действий не создает препятствий к законной профессиональной деятельности журналистом Калининым И. В. в НГС, — такие доводы Насирова приводятся в тексте постановления Железнодорожного суда.

В ходе судебной проверки суд не нашел оснований для признания незаконным постановления о возбуждении дела и отказал в жалобе Насими Насирову.

В частности, суд отмечает, что исходя из материалов дела, процессуальное решение о его возбуждении вынесено надлежащим должностным лицом, с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса. В материалах указаны признаки деяния, а также данные, указывающие на преступление.

Судебное решение может быть обжаловано в Новосибирском областном суде в течение десяти суток.

11 мая НГС опубликовал большое расследование Ильи Калинина о деятельности новосибирской бизнес-леди, известной телеведущей и владелице бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style Светланы Маниной. Через неделю после публикации в редакцию НГС пришли трое неизвестных мужчин и устроили с автором расследования разборки в духе 90-х. Позднее в СК по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

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Железнодорожный судНГССКнападениерасследование
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