Устроивший разборки в НГС мужчина подал в суд на следователя — дебоширу не понравилось, что на него завели дело

11 мая НГС опубликовал большое расследование Ильи Калинина о деятельности новосибирской бизнес-леди, известной телеведущей и владелице бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style Светланы Маниной. Через неделю после публикации в редакцию НГС пришли трое неизвестных мужчин и устроили с автором расследования разборки в духе 90-х. Позднее в СК по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

