СК возбудил дело после того, как в редакцию НГС на разборки приходили трое мужчин, недовольных публикацией

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за того, что 19 мая в редакцию НГС приходили трое мужчин, которые устроили разборки из-за публикации с применением угроз и физической силы.
Материал о бизнесвумен Светлане Маниной, который вызвал агрессию пришедших, был написан Ильей Калининым. Они скандалили, угрожали автору текста и всей редакции, обещали «всех разогнать», если не будет снята публикация. По факту произошедшего редакция НГС обратилась с заявлением в Следственный комитет.
Сегодня в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области сообщили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
— Следствием установлено, что 19 мая 2021 года в дневное время 37-летний мужчина в компании со своими знакомыми пришел в офис редакции информационного портала, где у него произошел конфликт с журналистом, который, по его мнению, ранее опубликовал в средствах массовой информации неверные сведения о деятельности жительницы региона. В ходе ссоры 37-летний мужчина требовал удалить публикацию, толкал журналиста в область туловища, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего, тем самым воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста. — сообщили в региональном СК.
Сейчас следователи вместе с полицией ведут следственно-оперативные мероприятия.
Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение 9-го потока Всероссийского образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА» она приглашала экс-звезду закрывшегося телепроекта «Дом-2» Евгению Феофилактову.