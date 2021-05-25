СК возбудил дело после того, как в редакцию НГС на разборки приходили трое мужчин, недовольных публикацией

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за того, что 19 мая в редакцию НГС приходили трое мужчин, которые устроили разборки из-за публикации с применением угроз и физической силы.

Материал о бизнесвумен Светлане Маниной, который вызвал агрессию пришедших, был написан Ильей Калининым. Они скандалили, угрожали автору текста и всей редакции, обещали «всех разогнать», если не будет снята публикация. По факту произошедшего редакция НГС обратилась с заявлением в Следственный комитет.