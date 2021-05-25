Редакция НГС обратилась с заявлением в СК после разборок, которые трое мужчин устроили из-за публикации

Редакция НГС обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» из-за требований трех мужчин удалить статью.

На прошлой неделе, 20 мая, в редакцию пришли мужчины, которые устроили скандал из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной. Один из них представился Насимом и сказал, что пришел с братом и адвокатом.



— Они скандалили, угрожали журналисту Илье Калинину и всей редакции, обещали «всех тут разогнать», если не будет снята публикация. Мужчины матерились, спрашивали, есть ли у журналиста семья, толкали журналиста, на предложения решить вопрос в правовом поле отвечали решительным и не всегда цензурным отказом. Все сотрудники были напуганы, рабочий процесс остановлен, все опасались того, во что это может вылиться, поскольку угрозы воспринимали реально. Поэтому с помощью тревожной кнопки был вызван наряд Росгвардии, за три минуты до прихода которого мужчины покинули редакцию, — говорится в заявлении.