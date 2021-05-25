Редакция НГС обратилась с заявлением в СК после разборок, которые трое мужчин устроили из-за публикации

Редакция НГС обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по
На прошлой неделе, 20 мая, в редакцию пришли мужчины, которые устроили скандал из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной. Один из них представился Насимом и сказал, что пришел с братом и адвокатом.
— Они скандалили, угрожали журналисту Илье Калинину и всей редакции, обещали «всех тут разогнать», если не будет снята публикация. Мужчины матерились, спрашивали, есть ли у журналиста семья, толкали журналиста, на предложения решить вопрос в правовом поле отвечали решительным и не всегда цензурным отказом. Все сотрудники были напуганы, рабочий процесс остановлен, все опасались того, во что это может вылиться, поскольку угрозы воспринимали реально. Поэтому с помощью тревожной кнопки был вызван наряд Росгвардии, за три минуты до прихода которого мужчины покинули редакцию, — говорится в заявлении.
Перед уходом Насим сказал:
— Как ты дальше жить будешь? У тебя дочь есть? Да что мне ваш суд и правовое государство? — кричал Насим (у редакции есть видеозапись этого). — Как закрою *** вашу редакцию, посмотрим, как вы будете потом кумекать, где работать со своими телефонами, видеокамерами.
Материал, с выходом которого ассоциировали свой визит мужчины, написан журналистом Ильей Калининым в соответствии с редакционным заданием и при неукоснительном соблюдении закона о средствах массовой информации.
Подобное поведение третьих лиц, направленное на принуждение журналиста и редакции к удалению продукции средства массовой информации, является грубым нарушением свободы массовой информации, гарантированной статьей 29 Конституции России. По мнению редакции НГС, угрозы редакции и журналисту, законно выполняющему свой гражданский долг, содержат признаки состава преступления, предусмотренного
Светлана Манина, из-за публикации о которой мужчины устроили разборки, является известной бизнесвумен, телеведущей и владелицей бутика дорогой итальянской одежды Perfect Style в центре Новосибирска. Светлана Манина считает себя патриоткой и признается в любви к президенту Владимиру Путину. Еще недавно она была вхожа в правительство Новосибирской области: на завершение