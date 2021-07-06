На Камчатке пропал самолет с пассажирами

Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь с диспетчерами. На борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа, сообщает камчатское управление МЧС.
По данным ТАСС, самолет перестал выходить на связь при посадке. О проблемах на борту экипаж не докладывал. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет. По неподтвержденным пока данным, Ан-26 упал в Охотское море. По факту утраты связи с самолетом заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК на транспорте.
Ан-26 не выходил на связь с 15:00 часов местного времени, спасатели искали борт с помощью дрона, но безрезультатно.