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На Камчатке пропал самолет с пассажирами

Ан-26 перестал выходить на связь, сейчас его ищут спасатели

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Ан-26 выполнял плановый полет в Палану

Ан-26 выполнял плановый полет в Палану

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Самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь с диспетчерами. На борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа, сообщает камчатское управление МЧС.

По данным ТАСС, самолет перестал выходить на связь при посадке. О проблемах на борту экипаж не докладывал. Район маршрута пропавшего Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет. По неподтвержденным пока данным, Ан-26 упал в Охотское море. По факту утраты связи с самолетом заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК на транспорте.

Ан-26 не выходил на связь с 15:00 часов местного времени, спасатели искали борт с помощью дрона, но безрезультатно.

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КамчаткаМЧСпропал самолетАн-26
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