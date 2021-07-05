5 июля понедельник
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 73.62
eur 87.07
Тема дняТРЦ-призрак в Новосибирске: кто им владеет

Все новости

Все новости

Из троллейбуса № 23 во время вечернего рейса выпала пассажирка

Женщина умерла в больнице

3 416
24Обсудить

Поделиться

В результате происшествия погибла 40-летняя женщина

В результате происшествия погибла 40-летняя женщина

Поделиться

В Новосибирске в Дзержинском районе в минувшую субботу, 3 июля, погибла пассажирка троллейбуса. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, женщина выпала из салона троллейбуса на остановке транспорта «Красина».

— В результате происшествия пострадала женщина 1981 года рождения, которая была доставлена с предварительным диагнозом «политравма» в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась, — уточнили в пресс-службе.

Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, инцидент произошел поздно вечером, когда троллейбус выполнял последний рейс. Там не смогли рассказать, отчего именно погибла пассажирка — в результате падения на асфальт или из-за попадания под колеса.

18 июня в Новосибирске на перегоне станций Обское Море — Береговая электричка сбила двух 13-летних девочек. НГС поговорил с родителями обеих девочек, которые собирают подписи на Change.org, чтобы обезопасить участок пути, где погибли их дети.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ9

Поделиться

Поделиться

ДТПсмертьтроллейбус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...