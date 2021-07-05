Из троллейбуса № 23 во время вечернего рейса выпала пассажирка

В Новосибирске в Дзержинском районе в минувшую субботу, 3 июля, погибла пассажирка троллейбуса. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирску, женщина выпала из салона троллейбуса на остановке транспорта «Красина».
— В результате происшествия пострадала женщина 1981 года рождения, которая была доставлена с предварительным диагнозом «политравма» в лечебное учреждение, где впоследствии от полученных травм скончалась, — уточнили в пресс-службе.
Как пояснили корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, инцидент произошел поздно вечером, когда троллейбус выполнял последний рейс. Там не смогли рассказать, отчего именно погибла пассажирка — в результате падения на асфальт или из-за попадания под колеса.
18 июня в Новосибирске на перегоне станций Обское Море — Береговая электричка сбила двух 13-летних девочек. НГС поговорил с родителями обеих девочек, которые собирают подписи на Change.org, чтобы обезопасить участок пути, где погибли их дети.