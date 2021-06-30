Ночью на Горском загорелся балкон из-за фейерверка — пожар попал на видео

В Новосибирске из-за фейерверка загорелся балкон
Сегодня ночью, 30 июня, на улице Горский микрорайон, 82 загорелся балкон квартиры на 14-м этаже. Это произошло после того, как рядом с домом запустили фейерверк.
Видео салюта и загоревшегося балкона прислали читатели НГС.
— В 00:43 произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на 14-м этаже. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на балконе горело открытым огнем. В результате пожара повреждены утеплитель и автомобильные покрышки на общей площади 2 кв. м. Система оповещения и дымоудаления сработала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Из подъезда самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе два ребенка. В пожаре никто не пострадал. Виновника возгорания сейчас разыскивают.
В конце июня под Новосибирском загорелся склад. Пожар рядом с кафе попал на видео. Позже в МЧС сообщили, что возгорание уничтожило и повредило семь автомобилей.