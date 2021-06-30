30 июня среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 72.37
eur 86.20

Все новости

Все новости

Ночью на Горском загорелся балкон из-за фейерверка — пожар попал на видео

Из здания эвакуировались 28 человек

2 996
19Обсудить

Поделиться

Пожар заметили местные жители

Пожар заметили местные жители

Поделиться

В Новосибирске из-за фейерверка загорелся балкон

Сегодня ночью, 30 июня, на улице Горский микрорайон, 82 загорелся балкон квартиры на 14-м этаже. Это произошло после того, как рядом с домом запустили фейерверк.

Видео салюта и загоревшегося балкона прислали читатели НГС.

— В 00:43 произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на 14-м этаже. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на балконе горело открытым огнем. В результате пожара повреждены утеплитель и автомобильные покрышки на общей площади 2 кв. м. Система оповещения и дымоудаления сработала, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Из подъезда самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе два ребенка. В пожаре никто не пострадал. Виновника возгорания сейчас разыскивают.

В конце июня под Новосибирском загорелся склад. Пожар рядом с кафе попал на видео. Позже в МЧС сообщили, что возгорание уничтожило и повредило семь автомобилей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

МЧСгорскийпожарсалютфейерверк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...