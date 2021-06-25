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«Обрушилась крыша, уничтожено и повреждено семь машин»: в МЧС рассказали подробности пожара под Новосибирском

Среди людей пострадавших нет

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Пожарным удалось отстоять соседние склады

Пожарным удалось отстоять соседние склады

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Под Новосибирском в пожаре в ангаре уничтожено и повреждено семь машин

В ночном пожаре под Новосибирском уничтожена техника и машины, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Ангар на улице Солнечной в поселке Восход загорелся в 01:22 сегодня, 25 июня.

— На момент прибытия было установлено, что горение — в ангаре размером 50 x 30 метров. В ангаре находится техника, шины, моторное масло — происходило интенсивное горение, с распространением на соседние складские здания. Силы были стянуты по повышенному номеру. Произошло обрушение кровли ангара. Площадь пожара составила 700 метров квадратных, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тушение пожара осложнялось горением масла в ангаре.

Пожарным удалось отстоять соседние склады

Пожарным удалось отстоять соседние склады

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В тушении было задействовано 60 человек, 18 единиц техники

В тушении было задействовано 60 человек, 18 единиц техники

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— Огнем уничтожена и повреждена техника: трактор Т-40, 2 автомобиля «Газель», УАЗ, «Ленд-Крузер», погрузчик, ГАЗ-52. В 02:59 открытое горение ликвидировано. Соседний склад удалось отстоять, повреждена стена склада из сэндвич-панелей. По оперативной информации, пострадавших нет, — добавили в ведомстве. — Тушение было организовано подвозом воды. Было задействовано 60 человек, 18 единиц техники.

В Новосибирске на прошлой неделе владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе», — машина сразу после удара загорелась.

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пожарсгорел склад
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