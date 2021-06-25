«Обрушилась крыша, уничтожено и повреждено семь машин»: в МЧС рассказали подробности пожара под Новосибирском

В ночном пожаре под Новосибирском уничтожена техника и машины, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Ангар на улице Солнечной в поселке Восход загорелся в 01:22 сегодня, 25 июня .

— На момент прибытия было установлено, что горение — в ангаре размером 50 x 30 метров. В ангаре находится техника, шины, моторное масло — происходило интенсивное горение, с распространением на соседние складские здания. Силы были стянуты по повышенному номеру. Произошло обрушение кровли ангара. Площадь пожара составила 700 метров квадратных, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.