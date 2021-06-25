«Обрушилась крыша, уничтожено и повреждено семь машин»: в МЧС рассказали подробности пожара под Новосибирском

Под Новосибирском в пожаре в ангаре уничтожено и повреждено семь машин
В ночном пожаре под Новосибирском уничтожена техника и машины, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. Ангар на улице Солнечной в поселке Восход загорелся в 01:22 сегодня,
— На момент прибытия было установлено, что горение — в ангаре размером
Тушение пожара осложнялось горением масла в ангаре.
— Огнем уничтожена и повреждена техника: трактор Т-40, 2 автомобиля «Газель», УАЗ, «Ленд-Крузер», погрузчик,
В Новосибирске на прошлой неделе владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе», — машина сразу после удара загорелась.