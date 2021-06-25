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«Было несколько взрывов»: под Новосибирском сгорел склад — видео пожара

Информации о пострадавших среди людей — нет

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Пожар сняли очевидцы из соседних домов

Пожар сняли очевидцы из соседних домов

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Под Новосибирском во время пожара на складе слышали взрывы

Под Новосибирском сегодня, 25 июня, ночью произошел сильный пожар на складе. Он загорелся около часа ночи на улице Солнечной в поселке Восход.

— Пожар сегодня ночью был. Рядом кафе «Шамирам». Возможно, это склад «Хитэк». Слышали несколько взрывов, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Также пожар попал на видео.

В службе 112 уточнили, что пожар произошел около часа ночи.

— Поселок Восход. Горит склад, — такая информация поступила в службу 112.

В ГУ МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В Новосибирске на прошлой неделе владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе», — машина сразу после удара загорелась.

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МЧСвзрывыпожар
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