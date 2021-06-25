«Было несколько взрывов»: под Новосибирском сгорел склад — видео пожара

Под Новосибирском сегодня, 25 июня, ночью произошел сильный пожар на складе. Он загорелся около часа ночи на улице Солнечной в поселке Восход.

— Пожар сегодня ночью был. Рядом кафе «Шамирам». Возможно, это склад «Хитэк». Слышали несколько взрывов, — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Также пожар попал на видео.