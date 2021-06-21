«Мерседес» врезался в стену кафе и загорелся — водителя вытащил хозяин заведения

В Новосибирске владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе» — машина сразу после удара загорелась. Инцидент произошел 19 июня после часа ночи у здания на Выборной, 100 .

— Мои коллеги стали очевидцами происшествия на прошлой неделе, когда автомобиль влетел в дом и загорелся, а один человек вытащил из горящей машины водителя, спас ему жизнь, — написала в редакцию читательница НГС.

Нам удалось пообщаться с Русланом Сейидовым, который спас водителя.



— Ночью рабочих отправил домой, и посетители все уехали. Я один остался. Сидел в машине, разговаривал с братом, сестрой из Азербайджана. И увидел, как машина ударилась и отлетела в кафе. Я подбежал, смотрю: машина начала гореть. Никого рядом не было. Боялся, что умер человек. Решил его достать. Начал открывать дверь, еле-еле ремень снял, схватил водителя и вытащил из машины, на пол уложил подальше. Побежал на дорогу, там несколько машин уже остановились, — рассказал Руслан Сейидов. Он добавил, что страха в тот момент не испытывал.