«Мерседес» врезался в стену кафе и загорелся — водителя вытащил хозяин заведения

Владелец кафе залез в горящий «Мерседес» ради спасения водителя
В Новосибирске владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе» — машина сразу после удара загорелась. Инцидент произошел
— Мои коллеги стали очевидцами происшествия на прошлой неделе, когда автомобиль влетел в дом и загорелся, а один человек вытащил из горящей машины водителя, спас ему жизнь, — написала в редакцию читательница НГС.
Нам удалось пообщаться с Русланом Сейидовым, который спас водителя.
— Ночью рабочих отправил домой, и посетители все уехали. Я один остался. Сидел в машине, разговаривал с братом, сестрой из Азербайджана. И увидел, как машина ударилась и отлетела в кафе. Я подбежал, смотрю: машина начала гореть. Никого рядом не было. Боялся, что умер человек. Решил его достать. Начал открывать дверь, еле-еле ремень снял, схватил водителя и вытащил из машины, на пол уложил подальше. Побежал на дорогу, там несколько машин уже остановились, — рассказал Руслан Сейидов. Он добавил, что страха в тот момент не испытывал.
Пожар и то, что осталось потом от автомобиля, попало на видео.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что машину удалось полностью потушить за семь минут.
— Автомобиль марки Mercedes-Benz ML 500 врезался в здание кафе. Пожарные выехали в 01:32, прибыли на место через шесть минут. В 01:45 ликвидировали открытое горение. Пострадавший водитель автомобиля получил резаные раны головы и сотрясение головного мозга, был госпитализирован бригадой скорой помощи, — рассказали в ведомстве.
В январе этого года в Первомайском районе произошел пожар, семь жильцов дома эвакуировались самостоятельно, а из задымленной квартиры маленького мальчика вынес сосед, который и вызвал пожарных.
В марте в Центральном районе Новосибирска, в 9-этажном доме на Фрунзе, произошел пожар. Горела квартира на восьмом этаже. Пожарные спасли троих человек — женщину, мальчика и их соседа. Еще одного — подростка — спас житель соседней квартиры. Он помог мальчику перебраться по балкону и затащил его на свою территорию буквально в последний момент — у парня уже горела спина. Спасение попало на видео.