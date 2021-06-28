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Пожар на Большевистской произошел по той же причине, что и взрыв на Гусинобродском шоссе

27 июня возле заправки загорелся автомобиль

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Сначала заполыхал автомобиль, потом огонь перешел на саму заправку

Сначала заполыхал автомобиль, потом огонь перешел на саму заправку

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В МЧС назвали предварительную причину пожара на заправке на Большевистской, который произошел 27 июня. По информации спасателей, причины сходны с причинами взрыва на ГАЗС на Гусинобродском шоссе.

— Вчера произошел пожар на АЗС «Гранд» на Большевистской. Горел легковой автомобиль, повреждены конструкции заправки. Предварительная причина пожара аналогична той, что была на Гусинобродском шоссе, — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании у губернатора в понедельник, 28 июня.

При этом во время доклада Лебедев причину не конкретизировал. Прежде в МЧС называли предварительную причину пожара на заправке на Гусинобродском шоссе: незаземление газовоза при сливе топлива.

Заправка на улице Большевистской возле магазина METRO загорелась вчера — по информации очевидцев, сначала заполыхал автомобиль, потом огонь перешел на саму заправку. Мы узнали у свидетелей, как началось возгорание.

14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась газовая АЗС. В страшном пожаре, по официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них оказались в тяжелом состоянии в реанимации.

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МЧСбезопасностьпожар
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