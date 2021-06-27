На Большевистской загорелась заправка. Очевидец рассказал подробности

На Большевистской в Новосибирске загорелась заправка
На улице Большевистской возле магазина METRO загорелась заправка — по информации очевидцев, сначала заполыхал автомобиль, потом огонь перешел на саму заправку.
— Горит заправка напротив METRO на Большевистской перед разъездом Иня, если ехать в сторону Академгородка. Прямо не доезжая остановки Радиозавод, по левой стороне.
По его словам, сначала горела машина, потом огонь перешел на заправку. Машина сгорела почти дотла. Она стояла заправлялась. И никого вокруг нет — ни пожарных, никого. А самое главное, что это в пяти метрах от проезжей части, — рассказал очевидец Юрий Самойлов.
НГС уточняет подробности.