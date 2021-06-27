В Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки и погибла

27 июня на улице Вавилова в Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки. Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось.

— Я вышла из подъезда и услышала грохот. На улице увидела двух взволнованных женщин, которые пытались найти причину этого грохота, — рассказала свидетель происшествия Татьяна (фамилию она попросила не называть в публикации). — Когда я спустилась с крыльца, обернулась и увидела, что девушка лежит на карнизе. У нее оторвало руку.

По ее словам, полицию и скорую вызвали через две минуты после случившегося (в 13:27). Полиция приехала в 13:43, примерно в это же время подъехала скорая. Предположительно, женщина упала с подъездного балкона, так как не было видно открытых окон.