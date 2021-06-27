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В Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки и погибла

Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось

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Инцидент произошел около 13:30

Инцидент произошел около 13:30

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В Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки

27 июня на улице Вавилова в Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки. Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось.

— Я вышла из подъезда и услышала грохот. На улице увидела двух взволнованных женщин, которые пытались найти причину этого грохота, — рассказала свидетель происшествия Татьяна (фамилию она попросила не называть в публикации). — Когда я спустилась с крыльца, обернулась и увидела, что девушка лежит на карнизе. У нее оторвало руку.

По ее словам, полицию и скорую вызвали через две минуты после случившегося (в 13:27). Полиция приехала в 13:43, примерно в это же время подъехала скорая. Предположительно, женщина упала с подъездного балкона, так как не было видно открытых окон.

— Мой молодой человек нашел какие-то ограждения, сходил в ТСЖ, но там было закрыто. Но потом нашел два ограждения, поставил. Мы как могли детей разворачивали, родителей с детьми, чтобы не наткнулись, — говорит она.

По словам Татьяны, они только что сняли квартиру в этом доме — буквально вышли с ключами после подписания договора аренды, будут снимать или нет, пока не решили — собственник дал время подумать.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области попросили уточнить подробности у следователей. В Следственном комитете подтвердили факт.

— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Вавилова, 3 тела женщины 1979 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Несколько дней назад подобное происшествие было в районе ОбьГЭС — 70-летня женщина выпала из окна пятиэтажки. 25 июня в Новосибирске на территории Городской клинической больницы № 3, перепрофилированной под ковидный госпиталь, обнаружили тело 62-летнего пациента, который, предположительно, упал с высоты.

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Следственный комитетвыпал из окна
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