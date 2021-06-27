В Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки и погибла

В Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки
27 июня на улице Вавилова в Заельцовском районе женщина выпала с балкона многоэтажки. Свидетельница происшествия рассказала, как всё случилось.
— Я вышла из подъезда и услышала грохот. На улице увидела двух взволнованных женщин, которые пытались найти причину этого грохота, — рассказала свидетель происшествия Татьяна (фамилию она попросила не называть в публикации). — Когда я спустилась с крыльца, обернулась и увидела, что девушка лежит на карнизе. У нее оторвало руку.
По ее словам, полицию и скорую вызвали через две минуты после случившегося (в 13:27). Полиция приехала в 13:43, примерно в это же время подъехала скорая. Предположительно, женщина упала с подъездного балкона, так как не было видно открытых окон.
— Мой молодой человек нашел какие-то ограждения, сходил в ТСЖ, но там было закрыто. Но потом нашел два ограждения, поставил. Мы как могли детей разворачивали, родителей с детьми, чтобы не наткнулись, — говорит она.
По словам Татьяны, они только что сняли квартиру в этом доме — буквально вышли с ключами после подписания договора аренды, будут снимать или нет, пока не решили — собственник дал время подумать.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области попросили уточнить подробности у следователей. В Следственном комитете подтвердили факт.
— Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Вавилова, 3 тела женщины 1979 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, проводятся проверочные мероприятия. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Несколько дней назад подобное происшествие было в районе ОбьГЭС — 70-летня женщина выпала из окна пятиэтажки. 25 июня в Новосибирске на территории Городской клинической больницы