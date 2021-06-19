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На ОбьГЭС из окна 5-го этажа выпала женщина

От полученных травм она скончалась на месте

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Тело выпавшей из окна женщины обнаружили возле дома по улице Молодости, 6

Тело выпавшей из окна женщины обнаружили возле дома по улице Молодости, 6

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В Новосибирске женщина погибла, выпав из окна 5-го этажа

70-летняя женщина выпала из окна 5-uj этажа дома на ОбьГЭС — следователи начали проверку.

Как сообщили в СК России по Новосибирской области, тело женщины 1951 года рождения обнаружили возле дома по улице Молодости, 6 с повреждениями, характерными для падения с высоты.

— По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия, — рассказали в следственном управлении.

На месте происшествия работают следователи регионального управления, проводится доследственная проверка.

Аналогичное происшествие случилось в начале июня в Пашино, выпавший из окна 5-го этажа мужчина также скончался на месте. Весной в Советском районе Новосибирска с 9-го этажа выпал другой мужчина. Тогда после падения он выжил и с травмами был доставлен в больницу.

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ОбьГЭСвыпал из окнаСУ СК РФ по Новосибирской области
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