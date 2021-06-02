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Новосибирец выпал из окна пятого этажа в Пашино

По информации очевидцев, он погиб на месте

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Мужчина лежал на земле неподвижно

Мужчина лежал на земле неподвижно

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Днем 2 июня в Калининском районе Новосибирска из окна дома на Новоуральской, 13/4 выпал мужчина. По информации очевидцев, он погиб на месте.

Как рассказала очевидица Ксения, которая вызвала полицию, инцидент случился примерно в 10:30.

— Бабушка вешала белье на балконе и услышала хлопок на улице. Увидела, что лежит мужчина и не шевелится. Никаких криков, голосов не было. Позвала меня, я предложила вызвать полицию, приехала полиция, проверила пульс и махнула рукой — поняли, что человек мертв. Потом приехали медики, девушка зафиксировала смерть, и тело накрыли, — рассказала женщина.

Она добавила, что сейчас тело охраняет сотрудник полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас на месте работают полицейские, но больше подробностей не рассказали.

— В настоящее время на месте работает следователь, по данному факту проводится проверка. Это 5-й этаж, мужчина 1955 года рождения, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Весной в Советском районе Новосибирска с 9-го этажа выпал другой мужчина. Тогда после падения он выжил и с травмами был доставлен в больницу.

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