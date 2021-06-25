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Гибель автоинспектора в Тогучине: возбуждено дело, найдены мотоциклисты, за которыми гналась служебная машина

Байкеры оказались подростками

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Сотрудники ДПС на служебном УАЗе преследовали группу мотоциклистов, которые не хотели останавливаться

Сотрудники ДПС на служебном УАЗе преследовали группу мотоциклистов, которые не хотели останавливаться

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В НСО возбудили уголовное дело из-за смерти автоинспектора во время погони

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели сотрудника ДПС. ДТП произошло вечером в четверг, 24 июня, в Тогучине — автомобиль ДПС вылетел в кювет. В итоге погиб инспектор. В полиции сообщили, что перед аварией сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов, которых уже нашли.

— Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС, по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали корреспонденту НГС в Следственном комитете.

Сотрудники ДПС на служебном УАЗ преследовали группу мотоциклистов, не выполнивших законные требования об остановке.

— На улице Береговая города Тогучина Новосибирской области произошел занос автомобиля сотрудников полиции, от чего они совершили съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия погиб инспектор дорожно-патрульной службы. Водитель служебного автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение, — добавили в ведомстве.

Следователи уже нашли мотоциклистов, за которыми гнались ДПС.

— Установлены личность и возраст лиц, управляющих мотоциклами (от 15 до 19 лет). Все трое нарушителей правил дорожного движения не имели права управлять транспортными средствами. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего, а также лица, допустившие к управлению транспортными средствами подростков, — добавили в ведомстве.

Недавно, 19 мая, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Сегодня ночью в аварии с фурой на трассе погиб 21-летний водитель.

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ДТПследователиуголовное дело
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