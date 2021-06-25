Гибель автоинспектора в Тогучине: возбуждено дело, найдены мотоциклисты, за которыми гналась служебная машина

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели сотрудника ДПС. ДТП произошло вечером в четверг, 24 июня, в Тогучине — автомобиль ДПС вылетел в кювет. В итоге погиб инспектор. В полиции сообщили, что перед аварией сотрудники ДПС преследовали мотоциклистов, которых уже нашли.

— Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб 30-летний сотрудник ДПС, по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали корреспонденту НГС в Следственном комитете.