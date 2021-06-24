Под Новосибирском автомобиль ДПС вылетел в кювет — погиб инспектор

Вечером в четверг, 24 июня, в Тогучине Новосибирской области автомобиль ДПС вылетел в кювет — погиб инспектор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

— 24 июня в 17 часов 10 минут инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома № 2 по улице Береговой города Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир — инспектор дорожно-патрульной службы — погиб, — сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу, после оказания помощи его отпустили домой. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также уточнили, что, по результатам освидетельствования, водитель был трезв.