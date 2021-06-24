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Под Новосибирском автомобиль ДПС вылетел в кювет — погиб инспектор

В ГУ МВД России по НСО проводят проверку по факту ДТП

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Водитель автомобиля был трезв

Водитель автомобиля был трезв

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Вечером в четверг, 24 июня, в Тогучине Новосибирской области автомобиль ДПС вылетел в кювет — погиб инспектор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

— 24 июня в 17 часов 10 минут инспектор ДПС, управляя служебным автомобилем УАЗ, у дома № 2 по улице Береговой города Тогучина совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие. В результате происшествия пассажир — инспектор дорожно-патрульной службы — погиб, — сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу, после оказания помощи его отпустили домой. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также уточнили, что, по результатам освидетельствования, водитель был трезв.

На месте ДТП работало руководство ГУ МВД России по Новосибирской области. Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Недавно, 19 мая, в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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ДПСМВДвылетел в кювет
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