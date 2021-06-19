На пляже около Заельцовского парка найден труп мужчины

Днем в субботу, 19 июня , в Новосибирске около Заельцовского парка найден труп человека, который лежал на пляже.

— В правоохранительные органы от сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на пляже вблизи улицы Сухарной недалеко от парка культуры и отдыха «Заельцовский» обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Личность и возраст погибшего уточняются. На место происшествия незамедлительно выехали следователи регионального следственного управления, производится осмотр места, где было обнаружено тело мужчины, выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.