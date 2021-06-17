Полицейские скрутили кричащего новосибирца на станции метро «Заельцовская» — видео задержания

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» полицейские задержали мужчину — он кричал и пытался вырваться. Его скручивали четыре человека. Инцидент произошел сегодня, 17 июня, в 08:45.

— Женщина проходила в общепринятом порядке через турникет, приложила карточку, прошла, и за ней бегом пробежал мужчина средних лет на платформу. Контролеры спустились за ним, чтобы объяснить — так нельзя делать. Правила прохода всем известны, они опубликованы, и так пробегать нельзя. Человек в ответ вел себя неадекватно. Его поведение могло создавать угрозу другим пассажирам, — рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена.