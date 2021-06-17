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Полицейские скрутили кричащего новосибирца на станции метро «Заельцовская» — видео задержания

Мужчина пробежал через турникет, не оплатив проезд

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Задержание попало на видео

Задержание попало на видео

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Полицейские скрутили кричащего новосибирца на станции «Заельцовская»

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» полицейские задержали мужчину — он кричал и пытался вырваться. Его скручивали четыре человека. Инцидент произошел сегодня, 17 июня, в 08:45.

— Женщина проходила в общепринятом порядке через турникет, приложила карточку, прошла, и за ней бегом пробежал мужчина средних лет на платформу. Контролеры спустились за ним, чтобы объяснить — так нельзя делать. Правила прохода всем известны, они опубликованы, и так пробегать нельзя. Человек в ответ вел себя неадекватно. Его поведение могло создавать угрозу другим пассажирам, — рассказали в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Инцидент попал на видео.

Сотрудники метро вызвали полицию.

— Полицейские тоже начали с ним беседу. Она проходила тоже необычно, в итоге они пригласили его пройти с ними со станции, — добавили в метро.

Мужчина идти отказался, поэтому полицейские применили силу — в его задержании приняли участие четверо человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

В конце мая утром в Новосибирске перестали пускать пассажиров на станцию метро «Площадь Маркса» — мужчина упал на пути.

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