«Мужчина упал на пути»: на станцию метро «Площадь Маркса» не пускали пассажиров

В Новосибирске 28 мая на станции метро Площадь Маркса на пути упал человек
В Новосибирске сегодня утром, 28 мая, перестали пускать пассажиров на станцию метро «Площадь Маркса».
— По громкоговорителю объявили, что по «отправление поездов по техническим причинам временно приостановлено», — рассказал корреспонденту НГС читатель.
В службу 112 не поступало сообщений о каких-либо происшествиях в метро.
— В 10:02 на станции метро «Октябрьская» мужчина упал на пути. На десять минут было остановлено движение, поэтому граждан не пускали на станции. Машинист применил экстренное торможение. Человек жив, здоров, его подняли на платформу. Проводится проверка, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На прошлой неделе днем на станции метро «Речной вокзал» умерла женщина. Главный врач станции скорой помощи Новосибирска Ирина Большакова рассказала, что к моменту приезда медиков она была уже мертва.