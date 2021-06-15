Лжетеррористы потребовали 75 тысяч за разминирование детских садов в Новосибирске

Вечером 14 июня на электронную почту официального сайта МВД России поступило анонимное сообщение о минировании детских садов в Новосибирске и еще нескольких городах страны, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Я и моя группировка заминировала абсолютно все детские сады в Новосибирске, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе. Мины с механизмом самоликвидации. За разминирование требую от вас
Полицейские с кинологами к 5 утра проверили 159 детских садов Новосибирска — там ничего не было обнаружено.
— К счастью, ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не обнаружено. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по
После 5 утра проверки продолжились. Например, полиция приезжала в детский сад
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что у них нет информации о сообщениях с угрозами.
Этот случай не единичный, в июне уже поступали ложные сообщения о минировании, после которых эвакуировали жителей