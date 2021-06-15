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Лжетеррористы потребовали 75 тысяч за разминирование детских садов в Новосибирске

Предупреждение о терактах поступило в полицию

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После проверок угроз в садах не обнаружили

После проверок угроз в садах не обнаружили

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Вечером 14 июня на электронную почту официального сайта МВД России поступило анонимное сообщение о минировании детских садов в Новосибирске и еще нескольких городах страны, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Я и моя группировка заминировала абсолютно все детские сады в Новосибирске, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе. Мины с механизмом самоликвидации. За разминирование требую от вас 75 000 рублей на мою страницу во «ВКонтакте». Если деньги не поступят в течение 8 часов, здания взлетят на воздух, — написал в сообщении аноним.

Полицейские с кинологами к 5 утра проверили 159 детских садов Новосибирска — там ничего не было обнаружено.

— К счастью, ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не обнаружено. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 207 ч. 1 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — добавил источник.

После 5 утра проверки продолжились. Например, полиция приезжала в детский сад № 372 на Радиотехнической, 57а. Затем утром антитеррористическая комиссия начала проверку сообщений о минировании детских садов Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что у них нет информации о сообщениях с угрозами.

Этот случай не единичный, в июне уже поступали ложные сообщения о минировании, после которых эвакуировали жителей 26-этажки возле Димитровского моста.

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Новосибирскдетсадминированиеполициятерроризм
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