Лжетеррористы потребовали 75 тысяч за разминирование детских садов в Новосибирске

Вечером 14 июня на электронную почту официального сайта МВД России поступило анонимное сообщение о минировании детских садов в Новосибирске и еще нескольких городах страны, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



— Я и моя группировка заминировала абсолютно все детские сады в Новосибирске, Омске, Челябинске, Воронеже и Уфе. Мины с механизмом самоликвидации. За разминирование требую от вас 75 000 рублей на мою страницу во «ВКонтакте». Если деньги не поступят в течение 8 часов , здания взлетят на воздух, — написал в сообщении аноним.

