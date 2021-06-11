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Жителей 26-этажки возле Димитровского моста эвакуировали — поступило сообщение о минировании

По словам очевидцев, на месте дежурят сотрудники полиции

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Жители многоэтажного дома начали экстренно эвакуироваться из здания в районе 08:15

Жители многоэтажного дома начали экстренно эвакуироваться из здания в районе 08:15

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В частный садик возле Димитровского моста поступило сообщение о минировании

Сегодня утром, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице Чулымской, 112/3 жителей 26-этажного дома экстренно эвакуировали. На первом этаже здания находится частный детский сад «В гостях у Солнышка». Как рассказали корреспонденту НГС по телефону, утром сотрудники обнаружили на почте письмо с сообщением о минировании.

— В данный момент по многим организациям, в том числе и в нашу, поступило письмо о том, что садик заминирован. Мы, как руководство, сообщили во все соответствующие органы, приняли меры безопасности. Сейчас сотрудники выведены. Дети, которые пришли к 7 часам утра, были розданы родителям. Все родители оповещены, — сообщили корреспонденту НГС в детском садике.

Жители дома получили вот такое сообщение на телефон об эвакуации (время московское)

Жители дома получили вот такое сообщение на телефон об эвакуации (время московское)

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— В письме видно, что рассылка была дана на не менее чем по 50 адресам, среди них и элитные сады, и школы, — добавила собеседница.

Сообщение об эвакуации поступило местным жителям в 08:15. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции.

Как сообщают очевидцы, полицейские говорят по рации про кинологов.

Люди экстренно спускались по лестнице

Люди экстренно спускались по лестнице

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В управляющей компании «Город парк» журналисту НГС сообщили, что комментариев по поводу эвакуации они давать не будут. В полиции на момент публикации информацию об эвакуации уточняли.

В данный момент жители находятся на улице

В данный момент жители находятся на улице

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На месте дежурили сотрудники Росгвардии

На месте дежурили сотрудники Росгвардии

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В 09:09 людей начали запускать обратно в здание.

— Отбой тревоги. Сообщение о минировании не подтвердилось, — говорится в сообщении, которое было разослано жителям дома.

В конце мая студентов НГТУ вывели из здания. Также в мае в Новосибирске из здания «Сан-Сити» вывели всех посетителей.

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эвакуация
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