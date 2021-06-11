Жителей 26-этажки возле Димитровского моста эвакуировали — поступило сообщение о минировании

Сегодня утром, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице Чулымской, 112/3 жителей 26-этажного дома экстренно эвакуировали. На первом этаже здания находится частный детский сад «В гостях у Солнышка». Как рассказали корреспонденту НГС по телефону, утром сотрудники обнаружили на почте письмо с сообщением о минировании.

— В данный момент по многим организациям, в том числе и в нашу, поступило письмо о том, что садик заминирован. Мы, как руководство, сообщили во все соответствующие органы, приняли меры безопасности. Сейчас сотрудники выведены. Дети, которые пришли к 7 часам утра, были розданы родителям. Все родители оповещены, — сообщили корреспонденту НГС в детском садике.

