Жителей 26-этажки возле Димитровского моста эвакуировали — поступило сообщение о минировании

В частный садик возле Димитровского моста поступило сообщение о минировании
Сегодня утром, 11 июня, в Ленинском районе Новосибирска на улице
— В данный момент по многим организациям, в том числе и в нашу, поступило письмо о том, что садик заминирован. Мы, как руководство, сообщили во все соответствующие органы, приняли меры безопасности. Сейчас сотрудники выведены. Дети, которые пришли к
— В письме видно, что рассылка была дана на не менее чем
Сообщение об эвакуации поступило местным жителям в 08:15. Сейчас на месте дежурят сотрудники полиции.
Как сообщают очевидцы, полицейские говорят по рации про кинологов.
В управляющей компании «Город парк» журналисту НГС сообщили, что комментариев по поводу эвакуации они давать не будут. В полиции на момент публикации информацию об эвакуации уточняли.
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В 09:09 людей начали запускать обратно в здание.
— Отбой тревоги. Сообщение о минировании не подтвердилось, — говорится в сообщении, которое было разослано жителям дома.
В конце мая студентов НГТУ вывели из здания. Также в мае в Новосибирске из здания «Сан-Сити» вывели всех посетителей.