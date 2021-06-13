Возле клуба «Синей иней» обнаружили девушку без сознания с пеной изо рта

Сегодня утром в Новосибирске от клуба «Синей иней» на Советской, 18 полиция и врачи скорой увезли девушку в бессознательном состоянии.

Как сообщил в редакцию очевидец и читатель НГС, девушке стало плохо, она лежала на скамейке недалеко от входа в клуб, была видна пена изо рта.

— Пацаны скажите что случилось? Да просто девчонка под чем-то. Вот это «Синий иней», просто такие люди выходят с него, — ответили очевидцу собравшиеся люди.

— В полицию поступило сообщение в 4 утра о том, что компания шумит возле дома Советская, 18. Проводится проверка участковыми уполномоченными, сообщений из медицинского учреждения о пострадавших не поступало, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.