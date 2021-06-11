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Трагедия без тормозов: как старая маршрутка убила работников секретного оборонного предприятия «Росатома»

Разбираемся в аварии, которая могла произойти из-за халатности перевозчика

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В маленьком городе Лесной в ДТП погибли 6 человек и еще 9 пострадали

В маленьком городе Лесной в ДТП погибли 6 человек и еще 9 пострадали

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Маленький уральский город Лесной — один из самых закрытых городов страны. Там находится комбинат «Электрохимприбор». Это ведущее предприятие ядерно-оружейного комплекса «Росатома». 10 июня 2021 года об этом секретном оборонном производстве узнала вся страна. Но не потому, что уральская оборонка подготовила для Вооруженных сил что-то новое, а потому, что у местного автобуса, набитого пассажирами, отказали тормоза и это привело к ужасной автокатастрофе.

Автоинспектор работает на месте аварии. Этот автобус за секунды оборвал жизни шестерых человек

Автоинспектор работает на месте аварии. Этот автобус за секунды оборвал жизни шестерых человек

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Проблемы с тормозной системой — пока главная версия, которая рассматривается следствием. Точный ответ даст автотехническая экспертиза. Официально в ДТП погибли шестеро и были ранены девять человек. Об этом в материале E1.RU.

О трагедии — шепотом

Новость о том, что автобус влетел в толпу пешеходов, в Лесном распространилась со скоростью горящего пороха: «Электрохимприбор» — градообразующее предприятие, и на нём работает каждый второй-третий житель. Тормоза у муниципального автобуса № 4 отказали на уклоне. Машина, в которой было три десятка пассажиров, скатилась по улице Калинина, протаранила ворота и заехала на промплощадку комбината, попутно разметав работников предприятия.

Итог ужасного ДТП: пассажиры и водитель уцелели, но шестеро пешеходов погибли на месте и еще девять — пострадали

Итог ужасного ДТП: пассажиры и водитель уцелели, но шестеро пешеходов погибли на месте и еще девять — пострадали

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Из опрошенных нами очевидцев и родственников пострадавших никто не захотел говорить в открытую. Все боятся увольнения, дескать, «на комбинате всё засекречено, открыто расскажешь — будут проблемы».

Такие сообщения поступали в первые часы после трагедии. Люди рассказывали продробности, но делали это аномнимно, ведь трагедия произошла на секретном оборонном предприятии

Такие сообщения поступали в первые часы после трагедии. Люди рассказывали продробности, но делали это аномнимно, ведь трагедия произошла на секретном оборонном предприятии

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— Папа как раз шел на работу, — рассказала одна из женщин. — Он только-только миновал проходную, и в этот момент на них обрушились ворота, автобус поехал прямо на людей. Потом папу и других пострадавших увезли в больницу. К плачущим родственникам выходил врач, сообщал о состоянии пациентов.

Работники комбината не могли понять, что произошло

До промплощадки «Электрохимприбора» ходят два типа автобусов — служебные и рейсовые. Служебные возят работников, а рейсовые всех подряд: работников, садоводов, военнослужащих. В день трагедии служебный транспорт доставил рабочих до проходной. Люди едва успели пройти на территорию, и тут на них наехал муниципальный автобус, который двигался следом.

Ворота, в которые влетел автобус №4, были неиспользуемыми: они много лет стояли на замке. Перед створками стоял припаркованным кем-то древний ВАЗ-21099. Неуправляемый автобус сначала ударил и развернул его, словно пушинку, а затем обрушил створки ворот прямо на людей, находившихся по другую сторону: три человека погибли мгновенно. После этого машина, виляя, пронеслась дальше по территории предприятия.

Протаранив ворота, автобус умчался дальше, в глубь производственной площадки, и замер через 200–300 метров

Протаранив ворота, автобус умчался дальше, в глубь производственной площадки, и замер через 200–300 метров

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— Я как раз подъезжала к проходной, — рассказала работница комбината. — Первыми туда подоспели пожарные. Потом автоинспекторы и последними — медики. На земле лежали люди — погибшие и раненые. Многие плакали. Мне было непонятно, что произошло, ведь автобус уехал далеко от места, где раздавил людей, и его не было видно. Он прокатился почти по всей территории площадки и уткнулся в кусты, перемахнув через глубокую ливневку.

Погибли и пострадали в аварии только те, кто шли пешком. При этом уцелели все пассажиры в салоне. И водитель — 57-летний Александр Зелев.

— Я видела пассажиров. Люди были какие-то опустошенные. С ними работали психологи. В помещении, куда их отводили, стоял тяжелый запах валерьянки. К раненым даже не притрагивались, было непонятно, в каком они состоянии, возможно, у человека переломан позвоночник или еще что-нибудь. Изначально насмерть были сбиты пять человек. Один некоторое время был жив. Его пытались откачать, но бесполезно.

Место, где автобус снес ворота и раздавил людей

Место, где автобус снес ворота и раздавил людей

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О погибших в аварии

В неофициальном списке жертв оказалось шесть человек. Мы узнали некоторые подробности о них. Возле ворот погибла 36-летняя Елена Кирина. У женщины остался муж и ребенок.

36-летняя Елена Кирина оказалась в числе погибших

36-летняя Елена Кирина оказалась в числе погибших

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От наезда автобуса скончалась и молодая мама Надежда Кукаленко. Она работала на предприятии всего третий день. У женщины остались двое детей.

Надежда Кукаленко (слева) устроилась на «Электрохимприбор» всего за три дня до трагедии

Надежда Кукаленко (слева) устроилась на «Электрохимприбор» всего за три дня до трагедии

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Среди погибших оказались также технолог Ольга Чернильцева, которая недавно вышла из отпуска, распределитель работ Андрей Шишкин (его зять был рядом и успел отскочить в сторону), а также работники предприятия Вазих Гимадинов и Дмитрий Скакунов.

Андрей Шишкин погиб, его родственник успел отскочить

Андрей Шишкин погиб, его родственник успел отскочить

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Был ли у водителя выбор?

Против водителя Александра Зелева сразу же возбудили уголовное дело. Учитывая тяжесть последствий, мужчине грозит немалый срок в колонии. В полиции сообщили, что водитель, почувствовав отсутствие тормозов, отчаянно сигналил, чтобы привлечь внимание к своему автобусу.

— Следователям предстоит установить, мог ли Зелев избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами, — объяснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области.

А ведь выбор у Зелева был. Во всяком случае, так считают местные жители. Правее от ворот находился лес. На карте ниже мы указали место автокатастрофы.

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— Почему не свернуть туда, к лесополосе? Но он поехал к воротам. Раньше там стояли бетонные блоки, а потом их убрали.

Неудивительно, что он доехал почти до самого конца производственной площадки, ведь даже ворота с машиной его автобус не сильно замедлили, — возмутилась одна из работниц «Электрохимприбора».

Известно, что Александр Зелев давно водит автобусы. Его общий стаж за рулем составляет 31 год. В автоинспекции отметили, что мужчина редко нарушал правила. О том, что водитель был на хорошем счету, подтвердили и на Нижнетуринском автотранспортном предприятии, которому принадлежит злополучный автобус. Правда, там поспешили переложить вину на своего работника. Якобы никакого отказа тормозов быть не могло.

Директор Юрий Сивков уточнил, что автобус был приобретен около четырех лет назад. Он был не новый: ПАЗ 2012 года выпуска на завод купили уже с серьезным километражом за плечами. Машина была в хорошем техническом состоянии и прошла предрейсовый осмотр, а ее водитель — медосмотр:

— Я не понимаю, как это могло случиться, — подчеркнул Сивков. — Машина проходила все проверки по регламенту. Этот автобус имеет двухконтурную тормозную систему и ABS, все современные требования безопасности. Если бы отказал один контур, сработал бы другой. Если оба контура отказали, был еще ручной тормоз! А при потере воздуха в тормозной системе произошла бы блокировка тормозов.

2021 год стал по-настоящему черным для Нижнетуринского автотранспортного предприятия. До трагедии в Лесном эта организация уже попадала в сводки ГИБДД. 13 мая их автобус (того же самого маршрута № 4) вылетел в кювет на трассе. По словам Юрия Сивкова, то происшествие случилось из-за жары, а не по причине технического отказа. Комиссия установила, что у водителя был тепловой удар.

И всё же два серьезных происшествия всего за месяц — не многовато ли для крупного пассажирского перевозчика, которому доверили муниципальный маршрут, а значит, жизни и здоровье сотен пассажиров?

За месяц до трагедии в Лесном автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия вылетел на трассе в кювет

За месяц до трагедии в Лесном автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия вылетел на трассе в кювет

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Директор отменил все совещания, мэр объявил траур

В день трагедии работников «Электрохимприбора» отпустили по домам сразу после обеда. Начальство оборонного предприятия заявило, что окажет помощь семьям погибших и пострадавших.

— Произошла страшная трагедия. Шестеро наших сотрудников погибли после наезда на них рейсового автобуса. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетел в Лесной, — сообщил генеральный директор ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор"» Сергей Жамилов.

Глава города Лесного Сергей Черепанов несколько часов провел на месте аварии. Дозвониться до него не получилось. Во второй половине дня, 10 июня, градоначальник объявил траур из-за ДТП, беспрецедентного по числу жертв.

— Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 11 июня 2021 года днем траура в городском округе «Город Лесной». В день траура на всей территории приспустить государственные флаги, — сообщил Сергей Черепанов.

Перевозчики нарушают постоянно

Сразу после трагедии в Лесном прокуратура потребовала провести в регионе проверки автотранспортных предприятий. Ситуация классическая: у нас принято закручивать гайки после резонансных происшествий. При этом сказать, что транспортников не контролируют, было бы неправдой. По данным региональной автоинспекции, за первые пять месяцев 2021 года на дорогах области было проведено 377 проверок автобусов.

К масштабной трагедии в Лесном могла привести техническая поломка. А следить за состоянием <nobr class="_">машин —</nobr> одна из главных обязанностей перевозчиков

К масштабной трагедии в Лесном могла привести техническая поломка. А следить за состоянием машин — одна из главных обязанностей перевозчиков

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Дорожные полицейские осмотрели больше 13 тысяч автобусов, и 832 из них оказались с неисправностями:

— У 31 автобуса были обнаружены незарегистрированные изменения в конструкции, в 13 случаях автобусы эксплуатировались с неисправным рулевым управлением или тормозной системой, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Выросло и число аварий в сфере пассажирских перевозок. В мае 2021 года (еще до трагедии в Лесном) на территории Свердловской области были зарегистрированы 36 ДТП с автобусами. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Все подробности этой истории вы можете прочитать в онлайне Е1.RU.

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Леснойавтобус«Росатом»
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