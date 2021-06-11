Трагедия без тормозов: как старая маршрутка убила работников секретного оборонного предприятия «Росатома»

Маленький уральский город Лесной — один из самых закрытых городов страны. Там находится комбинат «Электрохимприбор». Это ведущее предприятие ядерно-оружейного комплекса «Росатома».
Проблемы с тормозной системой — пока главная версия, которая рассматривается следствием. Точный ответ даст автотехническая экспертиза. Официально в ДТП погибли шестеро и были ранены девять человек. Об этом в материале E1.RU.
О трагедии — шепотом
Новость о том, что автобус влетел в толпу пешеходов, в Лесном распространилась со скоростью горящего пороха: «Электрохимприбор» — градообразующее предприятие, и на нём работает каждый второй-третий житель. Тормоза у муниципального
Из опрошенных нами очевидцев и родственников пострадавших никто не захотел говорить в открытую. Все боятся увольнения, дескать, «на комбинате всё засекречено, открыто
— Папа как раз шел на работу, — рассказала одна из женщин. — Он только-только миновал проходную, и в этот момент на них обрушились ворота, автобус поехал прямо на людей. Потом папу и других пострадавших увезли в больницу. К плачущим родственникам выходил врач, сообщал о состоянии пациентов.
Работники комбината не могли понять, что произошло
До промплощадки «Электрохимприбора» ходят два типа
Ворота, в которые влетел автобус
— Я как раз подъезжала к проходной, — рассказала работница комбината. — Первыми туда подоспели пожарные. Потом автоинспекторы и
Погибли и пострадали в аварии только те, кто шли пешком. При этом уцелели все пассажиры в салоне. И
— Я видела пассажиров. Люди были какие-то опустошенные. С ними работали психологи. В помещении, куда их отводили, стоял тяжелый запах валерьянки. К раненым даже не притрагивались, было непонятно, в каком они состоянии, возможно, у человека переломан позвоночник или еще что-нибудь. Изначально насмерть были сбиты пять человек. Один некоторое время был жив. Его пытались откачать, но бесполезно.
О погибших в аварии
В неофициальном списке жертв оказалось шесть человек. Мы узнали некоторые подробности о них. Возле ворот погибла
От наезда автобуса скончалась и молодая мама Надежда Кукаленко. Она работала на предприятии всего третий день. У женщины остались двое детей.
Среди погибших оказались также технолог Ольга Чернильцева, которая недавно вышла из отпуска, распределитель работ Андрей Шишкин (его зять был рядом и успел отскочить в сторону), а также работники предприятия Вазих Гимадинов и Дмитрий Скакунов.
Был ли у водителя выбор?
Против водителя Александра Зелева сразу же возбудили уголовное дело. Учитывая тяжесть последствий, мужчине грозит немалый срок в колонии. В полиции сообщили, что водитель, почувствовав отсутствие тормозов, отчаянно сигналил, чтобы привлечь внимание к своему автобусу.
— Следователям предстоит установить, мог ли Зелев избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами, — объяснил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области.
А ведь выбор у Зелева был. Во всяком случае, так считают местные жители. Правее от ворот находился лес. На карте ниже мы указали место автокатастрофы.
— Почему не свернуть туда, к лесополосе? Но он поехал к воротам. Раньше там стояли бетонные блоки, а потом их убрали.
Неудивительно, что он доехал почти до самого конца производственной площадки, ведь даже ворота с машиной его автобус не сильно замедлили, — возмутилась одна из работниц «Электрохимприбора».
Известно, что Александр Зелев давно водит автобусы. Его общий стаж за рулем составляет
Директор Юрий Сивков уточнил, что автобус был приобретен около четырех лет назад. Он был не новый: ПАЗ
— Я не понимаю, как это могло случиться, — подчеркнул Сивков. — Машина проходила все проверки по регламенту. Этот автобус имеет двухконтурную тормозную систему и ABS, все современные требования безопасности. Если бы отказал один контур, сработал бы другой. Если оба контура отказали, был еще ручной тормоз! А при потере воздуха в тормозной системе произошла бы блокировка тормозов.
2021 год стал по-настоящему черным для Нижнетуринского автотранспортного предприятия. До трагедии в Лесном эта организация уже попадала в сводки ГИБДД.
И всё же два серьезных происшествия всего за месяц — не многовато ли для крупного пассажирского перевозчика, которому доверили муниципальный маршрут, а значит, жизни и здоровье сотен пассажиров?
Директор отменил все совещания, мэр объявил траур
В день трагедии работников «Электрохимприбора» отпустили по домам сразу после обеда. Начальство оборонного предприятия заявило, что окажет помощь семьям погибших и пострадавших.
— Произошла страшная трагедия. Шестеро наших сотрудников погибли после наезда на них рейсового автобуса. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетел в Лесной, — сообщил генеральный директор ФГУП «Комбинат "Электрохимприбор"» Сергей Жамилов.
Глава города Лесного Сергей Черепанов несколько часов провел на месте аварии. Дозвониться до него не получилось. Во второй половине дня, 10 июня, градоначальник объявил траур из-за ДТП, беспрецедентного по числу жертв.
— Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить
Перевозчики нарушают постоянно
Сразу после трагедии в Лесном прокуратура потребовала провести в регионе проверки автотранспортных предприятий. Ситуация классическая: у нас принято закручивать гайки после резонансных происшествий. При этом сказать, что транспортников не контролируют, было бы неправдой. По данным региональной автоинспекции, за первые пять месяцев
Дорожные полицейские осмотрели больше 13 тысяч автобусов, и 832 из них оказались с неисправностями:
— У 31 автобуса были обнаружены незарегистрированные изменения в конструкции, в
Выросло и число аварий в сфере пассажирских перевозок. В мае
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