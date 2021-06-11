Трагедия без тормозов: как старая маршрутка убила работников секретного оборонного предприятия «Росатома»

До промплощадки «Электрохимприбора» ходят два типа автобусов — служебные и рейсовые. Служебные возят работников, а рейсовые всех подряд: работников, садоводов, военнослужащих. В день трагедии служебный транспорт доставил рабочих до проходной. Люди едва успели пройти на территорию, и тут на них наехал муниципальный автобус, который двигался следом.



Ворота, в которые влетел автобус №4 , были неиспользуемыми: они много лет стояли на замке. Перед створками стоял припаркованным кем-то древний ВАЗ-21099 . Неуправляемый автобус сначала ударил и развернул его, словно пушинку, а затем обрушил створки ворот прямо на людей, находившихся по другую сторону: три человека погибли мгновенно. После этого машина, виляя, пронеслась дальше по территории предприятия.