Два человека пострадали в Мошковском районе из-за рухнувшей крыши

3 июня в Мошковском районе Новосибирской области на двоих человек обрушились перекрытия здания.



— При обрушении перекрытий в неэксплуатируемом здании в 80 кв. м в Мошковском районе пострадали два человека. Один был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщил сегодня, 7 июня , начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве НСО.



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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности инцидента: