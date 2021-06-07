Два человека пострадали в Мошковском районе из-за рухнувшей крыши

3 июня в Мошковском районе Новосибирской области на двоих человек обрушились перекрытия здания.
— При обрушении перекрытий в неэксплуатируемом здании в
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности инцидента:
— В 16:20 поступило сообщение об обрушении перекрытия в одноэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании в поселке Станционно-Ояшинском. В здании находились два человека, одного из них зажало завалами. Силами пожарно-спасательного гарнизона Мошковского района мужчина был деблокирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Второй мужчина от госпитализации отказался.
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