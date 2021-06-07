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Два человека пострадали в Мошковском районе из-за рухнувшей крыши

Один из них попал в больницу

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Пострадавшему понадобилась помощь врачей

Пострадавшему понадобилась помощь врачей

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3 июня в Мошковском районе Новосибирской области на двоих человек обрушились перекрытия здания.

— При обрушении перекрытий в неэксплуатируемом здании в 80 кв. м в Мошковском районе пострадали два человека. Один был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщил сегодня, 7 июня, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве НСО.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили подробности инцидента:

— В 16:20 поступило сообщение об обрушении перекрытия в одноэтажном кирпичном неэксплуатируемом здании в поселке Станционно-Ояшинском. В здании находились два человека, одного из них зажало завалами. Силами пожарно-спасательного гарнизона Мошковского района мужчина был деблокирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Второй мужчина от госпитализации отказался.

На прошлой неделе в Новосибирске молодого рабочего зажало столбом в яме. НГС опубликовал видео его спасения.

Весной рядом с Новосибирском загорелся частный дом с газовыми баллонами. В нём обрушилась крыша. Столб черного дыма был виден издалека.

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МЧСобрушениеМошково
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