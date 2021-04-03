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Около Новосибирска загорелся частный дом с газовыми баллонами — у него обрушилась крыша

В пожаре никто не пострадал

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Столб черного дыма был виден издалека

Столб черного дыма был виден издалека

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Пожарные потушили частный дом около Новосибирска

В субботу, 3 апреля, в селе Толмачёво Новосибирского района произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Лесной.

— Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время открытым огнем горели двухэтажный дом и надворные постройки. Произошло обрушение кровли. Высокая температура и сильный ветер способствовали стремительному распространению огня. Одновременно с тушением пожара сотрудники МЧС России стояли на защите соседних жилых домов. В 16:53 пожар локализован. Еще около получаса потребовалось на ликвидацию открытого горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Тушение пожара также осложняло наличие газовых баллонов в горящем доме и припаркованном неподалеку УАЗе. Огнем были повреждены дом, баня и автомобиль на общей площади 250 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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МЧСпожарчастный дом
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