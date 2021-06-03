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Молодого рабочего зажало столбом в яме — видео, на котором мужчину откапывают коллеги и спасатели

Парня унесли с места происшествия на носилках и доставили в больницу

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Мужчина отделался незначительными травмами

Мужчина отделался незначительными травмами

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В Новосибирске 22-летнего рабочего зажало в яме

Утром 3 июня в Первомайском районе Новосибирска рабочего зажало контактной опорой. Мужчине понадобилась помощь спасателей.

— Поступила информация, что на Электровозной, рядом с территорией Электровозоремонтного завода, при работе возле контактной опоры у железнодорожных путей произошел наклон опоры у основания. В этот момент в вырытой яме находился рабочий, мужчина 1998 года рождения. При наклоне опоры ему зажало обе ноги ниже колен, — рассказали спасатели МАСС.

На месте спасатели вместе с рабочими бригады откопали ноги мужчины, аккуратно достали его из ямы и передали врачам скорой. Спасатели сообщили, что пострадавший отделался незначительными травмами.

Оперативно прибыв по указанному адресу, спасатели и рабочие ремонтной бригады с помощью лопат откопали ноги мужчины, после чего он был аккуратно извлечен из ямы на поверхность и на мягких носилках перенесен до автомобиля скорой помощи. Мужчина отделался незначительными травмами.

На видео спасательной операции можно увидеть, что рабочие одеты в оранжевые жилетки с надписью «ЭЧ-8». «ЭЧ-8» — Инская дистанция электроснабжения РЖД. В самой дистанции отказались комментировать ситуацию, НГС направил запрос в РЖД.

В 2019 году в кинотеатре «Космос» на улице Богдана Хмельницкого обрушилась бетонная плита — тогда под завалами тоже оказался рабочий.

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спасатели МАССтехника безопасности
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