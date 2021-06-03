Молодого рабочего зажало столбом в яме — видео, на котором мужчину откапывают коллеги и спасатели

Утром 3 июня в Первомайском районе Новосибирска рабочего зажало контактной опорой. Мужчине понадобилась помощь спасателей.

— Поступила информация, что на Электровозной, рядом с территорией Электровозоремонтного завода, при работе возле контактной опоры у железнодорожных путей произошел наклон опоры у основания. В этот момент в вырытой яме находился рабочий, мужчина 1998 года рождения. При наклоне опоры ему зажало обе ноги ниже колен, — рассказали спасатели МАСС.



На месте спасатели вместе с рабочими бригады откопали ноги мужчины, аккуратно достали его из ямы и передали врачам скорой. Спасатели сообщили, что пострадавший отделался незначительными травмами.