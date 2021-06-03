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В Новосибирске мотоциклист врезался в трамвай и убежал с места аварии

Движение общественного транспорта на время остановилось

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Мужчина бросил мотоцикл прямо на путях

Мужчина бросил мотоцикл прямо на путях

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Водитель мотоцикла убежал после столкновения с трамваем в Новосибирске

В четверг, 3 июня, на улице Сибиряков-Гвардейцев водитель мотоцикла врезался в трамвай № 18, который двигался по рельсам.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», после столкновения мотоциклист бросил транспортное средство на трамвайных путях и сбежал с места аварии. Из-за этого было временно остановлено движение общественного транспорта на этом участке.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— Заявка по столкновению трамвая и мотоцикла поступала. Водитель мотоцикла скрылся, оставив транспортное средство на трамвайных путях, так как повреждений у трамвая нет, мотоцикл убрали, движение трамваев восстановлено, — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также уточнили, что сбежавшего мужчину поймать пока не удалось.

Вчера утром на Красном проспекте мотоциклист врезался в иномарку. Позже оказалось, что ДТП попало на видео.

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