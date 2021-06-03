В Новосибирске мотоциклист врезался в трамвай и убежал с места аварии

В четверг, 3 июня, на улице Сибиряков-Гвардейцев водитель мотоцикла врезался в трамвай № 18 , который двигался по рельсам.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», после столкновения мотоциклист бросил транспортное средство на трамвайных путях и сбежал с места аварии. Из-за этого было временно остановлено движение общественного транспорта на этом участке.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

— Заявка по столкновению трамвая и мотоцикла поступала. Водитель мотоцикла скрылся, оставив транспортное средство на трамвайных путях, так как повреждений у трамвая нет, мотоцикл убрали, движение трамваев восстановлено, — сообщили в ведомстве.