Появилось видео столкновения мотоцикла с «Мерседесом» на Красном проспекте

Утреннее столкновение мотоцикла с иномаркой в Новосибирске попало на видео
Сегодня утром на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Авария попала на видео.
По кадрам видно, что несколько автомобилей стояли на повороте к улице Советской. Затем одна из машин начала движение, и в этот момент в нее на скорости врезался мотоциклист.
— На пересечении улиц Красный проспект и улицы Советской произошло столкновение, в котором пострадал водитель мотоцикла. Водитель мотоцикла 1976 года рождения — с тяжелой травмой левой ноги, а также многочисленными переломами, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
В середине мая мотоциклист попал в ДТП на Большевистской.