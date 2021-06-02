Появилось видео столкновения мотоцикла с «Мерседесом» на Красном проспекте

Сегодня утром на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Авария попала на видео.

По кадрам видно, что несколько автомобилей стояли на повороте к улице Советской. Затем одна из машин начала движение, и в этот момент в нее на скорости врезался мотоциклист.