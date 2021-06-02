2 июня среда
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 73.24
eur 89.60
Тема дняНовая пешеходная зона на Вокзальной

Все новости

Все новости

Появилось видео столкновения мотоцикла с «Мерседесом» на Красном проспекте

ДТП произошло сегодня утром

3 202
27Обсудить

Поделиться

Мотоциклист получил серьезные травмы

Мотоциклист получил серьезные травмы

Поделиться

Утреннее столкновение мотоцикла с иномаркой в Новосибирске попало на видео

Сегодня утром на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Авария попала на видео.

По кадрам видно, что несколько автомобилей стояли на повороте к улице Советской. Затем одна из машин начала движение, и в этот момент в нее на скорости врезался мотоциклист.

— На пересечении улиц Красный проспект и улицы Советской произошло столкновение, в котором пострадал водитель мотоцикла. Водитель мотоцикла 1976 года рождения — с тяжелой травмой левой ноги, а также многочисленными переломами, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В середине мая мотоциклист попал в ДТП на Большевистской.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ГИБДДмотоцикл попал в ДТПстолкновение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...