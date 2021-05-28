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Водителя обязали выплатить 700 тысяч за смерть сбитого пешехода на Восходе — какое еще наказание назначил суд

В момент ДТП виновник был в наркотическом опьянении

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Авария случилась на Нижегородской улице

Авария случилась на Нижегородской улице

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Суд в Новосибирске вынес приговор водителю, насмерть сбившему пенсионера

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 35-летнему водителю, который под наркотиками насмерть сбил пешехода на Нижегородской.

Как сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, судом установлено, что 6 октября 2020 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, ехал на машине KIA Rio в сторону Бориса Богаткова.

— Он не уступил дорогу водителю автомобиля Hyundai Creta, который следовал по проезжей части улицы Восход с Зыряновской в сторону Кирова, имевшему преимущество при движении. В результате произошло столкновение. От столкновения водитель KIA Rio потерял управление, — сообщила Жанна Леонова.

Потеряв управление, водитель KIA Rio выехал на Нижегородскую, там его развернуло по часовой стрелке, и задней частью машины он задел 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пенсионер скончался.

25 мая суд признал 35-летнего водителя KIA Rio виновным по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил мужчине 5 лет колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 2 года. Также судья удовлетворил гражданский иск сына погибшего мужчины: 700 тысяч рублей компенсации и покрытие расходов на похороны.

Виновный мужчина не женат, нигде официально не трудоустроен, но имеет на иждивении маленького ребенка. Во время заседания он раскаивался, однако до вынесения приговора не пытался возместить моральный ущерб, только принес извинения.

В конце апреля под Новосибирском произошло другое резонансное ДТП. 19-летний пьяный водитель без прав насмерть сбил 10-летнюю девочку. Девочка ехала вдоль дороги на велосипеде. На трагедию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал добиться ареста водителя. Вскоре молодого человека арестовали на 2 месяца, сейчас он ждет приговора суда.

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прокуратурасуд
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