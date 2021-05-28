Водителя обязали выплатить 700 тысяч за смерть сбитого пешехода на Восходе — какое еще наказание назначил суд

Суд в Новосибирске вынес приговор водителю, насмерть сбившему пенсионера
Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор
Как сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, судом установлено, что
— Он не уступил дорогу водителю автомобиля Hyundai Creta, который следовал по проезжей части улицы Восход с Зыряновской в сторону Кирова, имевшему преимущество при движении. В результате произошло столкновение. От столкновения водитель KIA Rio потерял управление, — сообщила Жанна Леонова.
Потеряв управление, водитель KIA Rio выехал на Нижегородскую, там его развернуло по часовой стрелке, и задней частью машины он задел
25 мая суд признал 35-летнего водителя KIA Rio виновным по
Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил мужчине
Виновный мужчина не женат, нигде официально не трудоустроен, но имеет на иждивении маленького ребенка. Во время заседания он раскаивался, однако до вынесения приговора не пытался возместить моральный ущерб, только принес извинения.
В конце апреля под Новосибирском произошло другое резонансное ДТП.