Подросток, пострадавший в аварии на Колыванской трассе, перенес трехчасовую операцию

16-летнему пострадавшему в ДТП на новосибирской трассе провели сложную трехчасовую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе НИИТО, куда был доставлен подросток.
26 мая после полуночи недалеко от СНТ «Рыбачий» 20-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Корона Премио». В результате женщина — пассажир «Тойоты» — скончалась на месте от полученных травм. Всего в происшествии травмы получили семеро человек, среди них два 16-летних подростка. Подростки и еще два пострадавших, в том числе 20-летний водитель, ехали в «шестерке».
— Подросток поступил в Новосибирский НИИТО 26 мая для оказания экстренной медицинской помощи. Пациент получил позвоночно-спинномозговую травму на шейном уровне, многочисленные переломы, ушибы и ссадины. Операция продолжалась три часа, — отметили в НИИТО.
Длинную операцию в учреждении объяснили объемными повреждениями. Сейчас подросток находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области, одного из пострадавших госпитализировали в отделение травматологии больницы
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