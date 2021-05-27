Подросток, пострадавший в аварии на Колыванской трассе, перенес трехчасовую операцию

16-летнему пострадавшему в ДТП на новосибирской трассе провели сложную трехчасовую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе НИИТО, куда был доставлен подросток.



26 мая после полуночи недалеко от СНТ «Рыбачий» 20-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Корона Премио». В результате женщина — пассажир «Тойоты» — скончалась на месте от полученных травм. Всего в происшествии травмы получили семеро человек, среди них два 16-летних подростка. Подростки и еще два пострадавших, в том числе 20-летний водитель, ехали в «шестерке».

