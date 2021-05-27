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Подросток, пострадавший в аварии на Колыванской трассе, перенес трехчасовую операцию

Также в этой аварии пострадали еще шесть человек и погибла одна женщина

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Подростка госпитализировали в НИИТО

Подростка госпитализировали в НИИТО

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16-летнему пострадавшему в ДТП на новосибирской трассе провели сложную трехчасовую операцию. Об этом сообщили в пресс-службе НИИТО, куда был доставлен подросток.

26 мая после полуночи недалеко от СНТ «Рыбачий» 20-летний водитель «шестерки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Корона Премио». В результате женщина — пассажир «Тойоты» — скончалась на месте от полученных травм. Всего в происшествии травмы получили семеро человек, среди них два 16-летних подростка. Подростки и еще два пострадавших, в том числе 20-летний водитель, ехали в «шестерке».

— Подросток поступил в Новосибирский НИИТО 26 мая для оказания экстренной медицинской помощи. Пациент получил позвоночно-спинномозговую травму на шейном уровне, многочисленные переломы, ушибы и ссадины. Операция продолжалась три часа, — отметили в НИИТО.

Длинную операцию в учреждении объяснили объемными повреждениями. Сейчас подросток находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области, одного из пострадавших госпитализировали в отделение травматологии больницы № 34, еще двое человек находятся в Колыванской ЦРБ (один из них в отделении интенсивной терапии на ИВЛ, второй — в отделении хирургии). Еще одного участника аварии уже выписали, кроме того, одному из пострадавших госпитализация не понадобилась.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на улице Большевистской, во время которого Toyota Venza перевернулась пять раз. Мы публиковали видео с места аварии.

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ДТПНИИТОоперация
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