На проезде Энергетиков перевернулся автомобиль — очевидцы сообщают о пострадавшем

Поздно вечером 20 апреля на проезде Энергетиков легковой автомобиль перевернулся на крышу.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 23 часа 17 минут.
— Есть информация, что на Димитровском мосту в сторону левого берега произошло ДТП. Есть пострадавшие. Белое такси перевернуто, — сообщил он.
По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», перевернулся автомобиль Nissan Almera. Подписчики группы также сообщили, что на месте аварии работают спасатели и находится карета скорой помощи.
В ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать происшествие.
Подобный инцидент с перевернувшимся авто сегодня уже был — на Красном проспекте столкнулись пять машин, а затем одна из них перевернулась на бок. Автомобили почти полностью заблокировали движение по полосе. Позднее появилось видео с моментом ДТП.