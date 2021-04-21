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На проезде Энергетиков перевернулся автомобиль — очевидцы сообщают о пострадавшем

По информации службы 112, машина принадлежит такси

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Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что автомобиль —&nbsp;Nissan Almera

Подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что автомобиль — Nissan Almera

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Поздно вечером 20 апреля на проезде Энергетиков легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 23 часа 17 минут.

— Есть информация, что на Димитровском мосту в сторону левого берега произошло ДТП. Есть пострадавшие. Белое такси перевернуто, — сообщил он.

По информации группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», перевернулся автомобиль Nissan Almera. Подписчики группы также сообщили, что на месте аварии работают спасатели и находится карета скорой помощи.

В ГИБДД по Новосибирску не смогли оперативно прокомментировать происшествие.

Подобный инцидент с перевернувшимся авто сегодня уже был — на Красном проспекте столкнулись пять машин, а затем одна из них перевернулась на бок. Автомобили почти полностью заблокировали движение по полосе. Позднее появилось видео с моментом ДТП.

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Димитровский мостперевернулась машина
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