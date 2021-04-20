Появилось видео массового ДТП с перевертышем на Красном проспекте

Момент массового ДТП на пересечении улицы Ядринцевской и Красного проспекта, которое произошло сегодня днем, попал на запись видеорегистратора.
На кадрах видно, что по выделенной полосе в сторону улицы Фрунзе движется автомобиль «Мазда». На пересечении Красного проспекта с улицей Ядринцевской ей в бок влетает «Тойота». Момент, когда «Мазда» переворачивается на бок, видно плохо — автомобиль вынесло за «Тойоту».
— Пострадавших не видно, но из всех полос осталась половинка одной, движение почти перекрыто, — сообщал ранее очевидец аварии.
Позднее в ГИБДД Новосибирска сообщили, что пострадавших в ДТП не было. Мы вели прямой эфир с места происшествия.
В понедельник, 12 апреля, на Красном проспекте