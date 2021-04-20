Появилось видео массового ДТП с перевертышем на Красном проспекте

Момент массового ДТП на пересечении улицы Ядринцевской и Красного проспекта, которое произошло сегодня днем, попал на запись видеорегистратора.



На кадрах видно, что по выделенной полосе в сторону улицы Фрунзе движется автомобиль «Мазда». На пересечении Красного проспекта с улицей Ядринцевской ей в бок влетает «Тойота». Момент, когда «Мазда» переворачивается на бок, видно плохо — автомобиль вынесло за «Тойоту».