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Появилось видео массового ДТП с перевертышем на Красном проспекте

Момент аварии попал на видеорегистратор машины очевидца

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В аварии пострадали пять машин, но водители и пассажиры остались целы

В аварии пострадали пять машин, но водители и пассажиры остались целы

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Момент массового ДТП на пересечении улицы Ядринцевской и Красного проспекта, которое произошло сегодня днем, попал на запись видеорегистратора.

На кадрах видно, что по выделенной полосе в сторону улицы Фрунзе движется автомобиль «Мазда». На пересечении Красного проспекта с улицей Ядринцевской ей в бок влетает «Тойота». Момент, когда «Мазда» переворачивается на бок, видно плохо — автомобиль вынесло за «Тойоту».

— Пострадавших не видно, но из всех полос осталась половинка одной, движение почти перекрыто, — сообщал ранее очевидец аварии.

Позднее в ГИБДД Новосибирска сообщили, что пострадавших в ДТП не было. Мы вели прямой эфир с места происшествия.

В понедельник, 12 апреля, на Красном проспекте BMW X5 сбил двух пешеходов и врезался в офис агентства недвижимости. Один из очевидцев рассказал, как машина ехала за несколько секунд до удара.

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Красный проспектмассовое ДТПперевертыш
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