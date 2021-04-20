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ЧП с японским боингом: самолет вылетел из Новосибирска в Токио, а пилот остался в больнице

Как командир авиалайнера будет добираться до родины — пока непонятно

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Пассажиров на борту экстренно севшего авиалайнера не было

Пассажиров на борту экстренно севшего авиалайнера не было

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Капитан японского боинга остался в больнице Новосибирска

Трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner, который накануне совершил вынужденную посадку в Новосибирске, с опозданием на сутки вылетел обратно в Токио.

— Самолет вылетел в 08:15 утра по местному времени. Капитан воздушного судна остался в больнице, скорее всего, там пробудет еще два дня, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как добавили в пресс-службе, представители авиакомпании будут решать вопрос о том, куда будет направлен капитан после улучшения самочувствия.

Рейс ANA 216 Париж — Токио японской авиакомпании All Nippon Airways приземлился в Толмачёво 19 апреля в 09:53 по местному времени. Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво, севший в Новосибирске самолет был пассажирским, но пассажиров на борту не было он был на перегоне. Также медики рассказали о состоянии японского пилота.

В воскресенье, 18 апреля, самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ, экстренно приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия пассажирки. На рейсе летела глава Министерства здравоохранения Республики Бурятия — она оказала помощь женщине.

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аэропортпилотпосадка
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