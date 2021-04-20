ЧП с японским боингом: самолет вылетел из Новосибирска в Токио, а пилот остался в больнице

Капитан японского боинга остался в больнице Новосибирска
Трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner, который накануне совершил вынужденную посадку в Новосибирске, с опозданием на сутки вылетел обратно в Токио.
— Самолет вылетел в 08:15 утра по местному времени. Капитан воздушного судна остался в больнице, скорее всего, там пробудет еще два дня, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как добавили в пресс-службе, представители авиакомпании будут решать вопрос о том, куда будет направлен капитан после улучшения самочувствия.
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