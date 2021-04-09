В НСО двое мужчин пришли с битой в отдел полиции и стали угрожать сотрудникам

В Новосибирской области двое мужчин с битой напали на отдел полиции. Инцидент произошел в Багане
— По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции «Баганское» МО МВД России «Карасукский» с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы. В это время один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения. Недовольный замечанием полицейского
Сотрудники полиции попытались угомонить мужчину.
— Второй, 23-летний мужчина стал оказывать помощь в реализации задуманного, однако вовремя прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли преступные действия мужчин, — добавили в ведомстве.
Сейчас возбуждено уголовное дело
Этот инцидент произошел в Баганском районе в том же отделе полиции, куда