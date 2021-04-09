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В НСО двое мужчин пришли с битой в отдел полиции и стали угрожать сотрудникам

Ранее в этом отделе полицейского обвинили в пытках подозреваемого

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Сотрудники полиции попытались угомонить одного из мужчин, но у них не получилось его убедить

Сотрудники полиции попытались угомонить одного из мужчин, но у них не получилось его убедить

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В Новосибирской области двое мужчин с битой напали на отдел полиции. Инцидент произошел в Багане 2 апреля.

— По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции «Баганское» МО МВД России «Карасукский» с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы. В это время один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения. Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать в его адрес применением насилия, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники полиции попытались угомонить мужчину.

— Второй, 23-летний мужчина стал оказывать помощь в реализации задуманного, однако вовремя прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли преступные действия мужчин, — добавили в ведомстве.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения в отношении представителя власти».

Этот инцидент произошел в Баганском районе в том же отделе полиции, куда 1 апреля доставили местного жителя, подозреваемого в хищении теленка. Во время беседы сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к преступлению, применил к бывшему скотнику электрошокер. На следующий день сибиряк обратился к следователям с заявлением о пытках.

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