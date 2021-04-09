В НСО двое мужчин пришли с битой в отдел полиции и стали угрожать сотрудникам

В Новосибирской области двое мужчин с битой напали на отдел полиции. Инцидент произошел в Багане 2 апреля .



— По версии следствия, два приятеля в состоянии алкогольного опьянения пришли в местное отделение полиции «Баганское» МО МВД России «Карасукский» с металлической битой. Далее они попросили сотрудников дежурной части пригласить одного из коллег для беседы. В это время один из сотрудников полиции сделал замечание по поводу нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и причинах пребывания в фойе отделения. Недовольный замечанием полицейского 29-летний мужчина выхватил из рук приятеля биту и стал угрожать в его адрес применением насилия, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.