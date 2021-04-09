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В НСО против полицейского возбудили уголовное дело — его подозревают в пытках мужчины электрошокером

Подозреваемого отправили в СИЗО

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По версии следствия, полицейский был уверен, что теленка украл мужчина, и решил с помощью электрошокера выбить из него признание

По версии следствия, полицейский был уверен, что теленка украл мужчина, и решил с помощью электрошокера выбить из него признание

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В НСО против полицейского возбудили уголовное дело из-за пыток

В Новосибирской области против полицейского возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО — его подозревают в пытках 47-летнего мужчины. Инцидент произошел в Баганском районе.

— Предварительно установлено, что 1 апреля в вечернее время в отделение полиции «Баганское» для проверки на причастность к хищению теленка с фермы в селе Тычкино сотрудники полиции доставили мужчину, ранее работавшего там в должности скотника, — рассказали с СУ СК РФ по Новосибирской области.

Во время беседы сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен, применил к бывшему скотнику электрошок. На следующий день сибиряк обратился к следователям с заявлением о пытках.

— По результатам проверочных мероприятий и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств», — добавили следователи.

Сейчас полицейского отправили в СИЗО.

В декабре прошлого года стало известно, что в Новосибирске будут судить трех полицейских, которые похитили мужчину и пытались добиться от него 2,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в декабре 2019 года. Все трое были оперативными сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

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пыткипытки в полиции
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