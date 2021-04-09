В НСО против полицейского возбудили уголовное дело — его подозревают в пытках мужчины электрошокером

В НСО против полицейского возбудили уголовное дело из-за пыток
В Новосибирской области против полицейского возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО — его подозревают в пытках
— Предварительно установлено, что
Во время беседы сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен, применил к бывшему скотнику электрошок. На следующий день сибиряк обратился к следователям с заявлением о пытках.
— По результатам проверочных мероприятий и проведенной судебно-медицинской экспертизы доводы заявителя подтвердились. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
Сейчас полицейского отправили в СИЗО.
В декабре прошлого года стало известно, что в Новосибирске будут судить трех полицейских, которые похитили мужчину и пытались добиться от него