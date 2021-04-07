«Будто педаль газа выжал и резко взлетел»: самолет из Новосибирска смог приземлиться в Сочи только со второго раза

Вчера, 6 апреля, самолет из Новосибирска авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг перед приземлением в Сочи. Одна из новосибирских пассажирок рассказала корреспонденту НГС о том, что происходило в это время на борту.

— Боковой ветер был очень сильный. Когда мы уже спускались, видели все крыши, посадочную полосу, дороги. Самолет сносило. Мы прям боком шли на посадку. При этом трясло так, что крылья болтались. Очень беспокойно. Я в Сочи приземлялась при таком ветре, но с первого раза. В момент, когда казалось, что пилот баланс нащупает, он сделал резкое движение, как будто педаль газа выжал и резко взлетел вверх. В этот момент я ощутила страх, будто почувствовала страх пилота на эмоциональном уровне, — поделилась Инна.