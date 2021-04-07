«Будто педаль газа выжал и резко взлетел»: самолет из Новосибирска смог приземлиться в Сочи только со второго раза

Самолет из Новосибирска не смог 6 апреля приземлиться в Сочи с первого раза
Вчера, 6 апреля, самолет из Новосибирска авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг перед приземлением в Сочи. Одна из новосибирских пассажирок рассказала корреспонденту НГС о том, что происходило в это время на борту.
— Боковой ветер был очень сильный. Когда мы уже спускались, видели все крыши, посадочную полосу, дороги. Самолет сносило. Мы прям боком шли на посадку. При этом трясло так, что крылья болтались. Очень беспокойно. Я в Сочи приземлялась при таком ветре, но с первого раза. В момент, когда казалось, что пилот баланс нащупает, он сделал резкое движение, как будто педаль газа выжал и резко взлетел вверх. В этот момент я ощутила страх, будто почувствовала страх пилота на эмоциональном уровне, — поделилась Инна.
По ее словам, самолет полетел в сторону моря. Во время второй попытки всё еще дул ветер, но пилот нашел баланс и посадил самолет.
— Пилот извинился, сказал, что диспетчер дал ему указание уйти на второй круг. Всё хорошо, аплодировали долго, — добавила Инна.
В аэропорту Сочи корреспонденту НГС сообщили, что вчера в городе были сложные погодные условия и порывы ветра достигали 18 м/с.
— В связи с порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку рейс 5103 Новосибирск — Сочи авиакомпании S7 ушел на второй круг. Посадка прошла благополучно в 12:22.
Информацию подтвердили в авиакомпании S7.
— При выполнении рейса S7 5103 Новосибирск — Сочи перед посадкой в аэропорту Адлера командир воздушного судна принял решение об уходе на второй круг из-за неблагоприятных погодных условий — сильных порывов ветра, — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Также накануне, 6 апреля, самолет до Новосибирска вынуждено сел в Казани, потому что пассажиру стало плохо. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». В конце марта самолет пролетел в нескольких метрах над рыбаками на Обском море. Этот инцидент попал на видео, в транспортной прокуратуре начали проверку.