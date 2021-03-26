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В Ленинском районе жители нового ЖК развернули войну против таксопарка на первом этаже — им мешают чужие машины

Владелец компании и собственник офиса считают, что претензии необоснованны

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Во дворе жилого дома стоят брендированные автомобили&nbsp;«Яндекс.Такси»

Во дворе жилого дома стоят брендированные автомобили «Яндекс.Такси»

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В Новосибирске жители нового ЖК устроили войну таксопарку на первом этаже

Жители Ленинского района Новосибирска из ЖК «Крымский» устроили войну с руководителем таксопарка — он арендует офис на первом этаже жилого здания на улице Пархоменко, 27/1. Собственники дома жалуются, что автомобили таксопарка занимают места на парковке внутри двора.

— Ситуация началась в конце декабря 2020 года, когда в доме сменился арендатор административного помещения на первом этаже. Всего в доме три офисных помещения, и по бумагам им полагается по два парковочных места в рабочее время — до 18 часов. В ночное время оставлять автомобили им запрещено. Переговоры велись с собственником помещения со стороны УК и совета дома, — сообщила одна из собственниц квартиры в этом доме Анна, попросившая не называть свою фамилию.

9 писем в разные ведомства

В отделе маркетинга компании — застройщика ЖК «Крымский» по вопросу, связанному с таксопарком, попросили обратиться в управляющую компанию. В УК «СКАЙ ДОМ» журналисту сообщили, что жители рассказывали о проблеме в феврале, но в компании объяснили, что не могут повлиять на ситуацию.

— Одно из нежилых помещений собственник сдал в аренду компании Taksomotornsk. Мы обращались в «Яндекс.Такси», но ответа так и не последовало. Единственное, мы смогли связаться с заместителем директора, который в середине февраля пообещал урегулировать вопрос и сказал, что 4–5 машин уберут за территорию. В начале вроде бы ситуация изменилась, они перестали массово курить на крылечке, спустя время всё повторилось. Машины с эмблемой «Яндекс.Такси» периодически стоят на территории, но мы здесь не можем воздействовать. Администрация района тоже ответила, что это не входит в их компетенции. Собственнику нежилого помещения, мне кажется, без разницы. Он получает деньги за сдачу в аренду, — объяснила Надежда, юрист УК «СКАЙ ДОМ».

Юристы УК помогли составить жильцам текст заявления, копии которого они отправили в разные ведомства с просьбой решить их вопрос.

— Во дворе организовано активное движение транспорта такси, соответственно, загазованность воздуха повышена. На первых этажах расположены квартиры. Жители страдают от постоянного шума и невозможности открыть окна. В нашем доме проживают дети, а активное движение посторонних машин и людей является небезопасным, — говорится в тексте письма.

Также в документе утверждается, что сотрудники и посетители транспортной компании нарушают правила пожарной безопасности, куря на крыльце. Также арендатор активно использует ворота, которые установлены за счет жителей этого дома, повышая риск поломки.

— Просим вас нам помочь спасти от беспредела указанной компании и провести проверку законности действий указанной компании, а также привлечь к ответственности виновных, — также сказано в письменном обращении.

К письму прилагаются около 80 подписей жителей этого ЖК. Девять писем разослали в разные инстанции, среди которых разные ведомства правительства, администрация Ленинского района, прокуратура, главы МЧС, ГУ МВД, Роспотребназдора и глава налоговой службы. Письменные обращения и ответы ведомств есть в распоряжении редакции.

Так, в администрации Ленинского района обратившимся ответили, что решение вопросов по использованию общего имущества в многоквартирных домах не относится к предмету муниципального жилищного контроля. В МЧС жителям ответили: ограничения на курение во дворах требованиями пожарной безопасности не предусмотрены. В остальных ведомствах жителям также помочь не смогли.

Что говорят в таксопарке

Согласно информации в 2gis, в доме по адресу улица Пархоменко, 27/1 на первом этаже располагается офис компании Taksomotornsk, которая занимается прокатом автотранспорта. В «Яндекс.Такси» ситуацию комментировать не стали, порекомендовав журналисту НГС обратиться в сам таксопарк.

Офис компании располагается на первом этаже жилого дома в Ленинском районе

Офис компании располагается на первом этаже жилого дома в Ленинском районе

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— Да, приходили к нам жители. Да, мы сдаем в аренду машины, мы же не наркотиками торгуем. Мы встречаем и провожаем людей, какая проблема? Во-первых, много автомобилей там не бывает. Ну 1–2 машины, не более того. У нас есть два парковочных места, почему мы не имеем права ими пользоваться? Мы снимаем офис в этом здании и имеем право на них, как и другие жители. Нам собственник этого помещения сказал, что мы имеем право ставить машины, — прокомментировал конфликт Игорь Хлебник, директор таксопарка Taksomotornsk.

«Нет доказательств»

Собственник помещения сообщил журналисту НГС, что в курсе жалоб жителей, но ни разу не сталкивался с тем, чтобы во дворе дома стояло больше чем два автомобиля таксопарка.

— Я просил выслать фотографии, они мне говорят, что 1–2 машины стоят. Чтобы всё было занято — такого не было. У меня нет доказательств, что там действительно заняты места и некуда ставить. Я ведь тоже не могу арендаторам предъявить. А они имеют права. Положено, что на каждый офис есть парковочные места. Это же не чья-то частная стоянка. Фактически одному офису положено два парковочных места. Территория предназначена для всех, и для офисов на первых этажах.

Это не первый раз, когда жители устраивают войну. В начале марта жители элитного жилого комплекса в центре Новосибирска начали жаловаться на мусорку соседнего дома. Горы отходов постоянно вываливаются наружу из мусорных баков, иногда горят, а рядом бегают крысы. И всё это происходит рядом с модными бутиками, куда приезжают новосибирцы с достатком выше среднего. Жители дома атаковали жалобами всех, кого только можно, но проблему не решают. В своих письмах в Госжилинспекцию и мэру Новосибирска Анатолию Локтю они пообещали дойти до администрации президента РФ. Подробности конфликта — в материале НГС.

Также недавно жильцы многоэтажного дома на Орджоникидзе, 30 за оперным театром решили уволить консьержек и сменить нелицензированную охрану, а на сэкономленные деньги благоустроить двор, но им оказало сопротивление руководство ТСЖ.

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«Яндекс.Такси»многоэтажный домконфликт в доме
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