В Ленинском районе жители нового ЖК развернули войну против таксопарка на первом этаже — им мешают чужие машины

Жители Ленинского района Новосибирска из ЖК «Крымский» устроили войну с руководителем таксопарка — он арендует офис на первом этаже жилого здания на улице Пархоменко, 27/1 . Собственники дома жалуются, что автомобили таксопарка занимают места на парковке внутри двора.

— Ситуация началась в конце декабря 2020 года, когда в доме сменился арендатор административного помещения на первом этаже. Всего в доме три офисных помещения, и по бумагам им полагается по два парковочных места в рабочее время — до 18 часов . В ночное время оставлять автомобили им запрещено. Переговоры велись с собственником помещения со стороны УК и совета дома, — сообщила одна из собственниц квартиры в этом доме Анна, попросившая не называть свою фамилию.

