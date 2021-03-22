После убийства 6-летнего мальчика под Новосибирском следователи завели еще одно дело — на чиновников

В рамках расследования убийства 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском следователи завели уголовное дело на сотрудников опеки — о халатности органов системы профилактики безнадзорности (
Следователи установили, что еще
— 13 октября 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района семья была рассмотрена в связи с ненадлежащим воспитанием малолетнего ребенка. Мать привлекли к дисциплинарной ответственности. ОУУП и ПДН МО МВД России «Новосибирский» и управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района было поручено организовать профилактическую работу с семьей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По версии следователей, соцработники были в курсе, что отчим регулярно избивает мальчика.
— Неустановленные лица из числа должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполнили возложенные на них должностные обязанности, не в полном объеме организовали проведение индивидуальной профилактической работы, при этом имея достоверную информацию о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений со стороны сожителя матери, который также участвовал в воспитании.
Тело 6-летнего мальчика обнаружили вечером