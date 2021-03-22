После убийства 6-летнего мальчика под Новосибирском следователи завели еще одно дело — на чиновников

В рамках расследования убийства 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском следователи завели уголовное дело на сотрудников опеки — о халатности органов системы профилактики безнадзорности ( часть 2 статьи 293 УК РФ).

Следователи установили, что еще 19 августа 2020 года мать ребенка была поставлена на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних. В тот день женщина оставила сына одного дома, и он упал с балкона. Его госпитализировали с травмой спины.

— 13 октября 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района семья была рассмотрена в связи с ненадлежащим воспитанием малолетнего ребенка. Мать привлекли к дисциплинарной ответственности. ОУУП и ПДН МО МВД России «Новосибирский» и управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района было поручено организовать профилактическую работу с семьей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.