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После убийства 6-летнего мальчика под Новосибирском следователи завели еще одно дело — на чиновников

Семья год стояла на учете как неблагополучная

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Семья жила в панельной пятиэтажке в&nbsp;Криводановке

Семья жила в панельной пятиэтажке в Криводановке

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В рамках расследования убийства 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовском следователи завели уголовное дело на сотрудников опеки — о халатности органов системы профилактики безнадзорности (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Следователи установили, что еще 19 августа 2020 года мать ребенка была поставлена на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних. В тот день женщина оставила сына одного дома, и он упал с балкона. Его госпитализировали с травмой спины.

— 13 октября 2020 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района семья была рассмотрена в связи с ненадлежащим воспитанием малолетнего ребенка. Мать привлекли к дисциплинарной ответственности. ОУУП и ПДН МО МВД России «Новосибирский» и управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района было поручено организовать профилактическую работу с семьей, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следователей, соцработники были в курсе, что отчим регулярно избивает мальчика.

— Неустановленные лица из числа должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполнили возложенные на них должностные обязанности, не в полном объеме организовали проведение индивидуальной профилактической работы, при этом имея достоверную информацию о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений со стороны сожителя матери, который также участвовал в воспитании.

Тело 6-летнего мальчика обнаружили вечером 19 марта в одном из домов в Кудряшовском поселке под Новосибирском. Оказалось, что мальчик не смог внятно прочитать текст, из-за этого родители стали избивать его руками и ногами. Всего было нанесено минимум 50 ударов. Ребенок скончался на месте. Матери и отчиму мальчика предъявили обвинение по пунктам «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц).

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СКубийство ребенка
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